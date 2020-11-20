台灣強生製藥「牧舒爾顆粒66.67毫克／公克」顆粒變色結塊　20萬包下架

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）化痰藥粉「強生牧舒爾顆粒66.67毫克／公克」疑似因受潮，出現顏色異常、結塊等情況，食藥署今（20）日公告，受到影響的藥品總計4批號，共20萬小包裝即起全面回收下架。

食藥署日前接獲強生製藥公司通報，「牧舒爾顆粒66.67毫克／公克」疑似包裝受潮，出現顏色異常、結塊狀況，恐變質影響療效，即起全面回收下架，批號分別為AKO033、AIP052、AKN029、AKO034，總計4批，20萬小包裝，應於12月12日前下架完成，且提交調查報告，若未依規定完成回收下架，並提交報告，將可依照藥事法開罰20萬以上、500萬元以下罰鍰。

食藥署藥品組科長洪國登表示，該藥品被通報顏色異常、從黃色變成咖啡色，甚至出現結塊狀況，初步研判是受潮的表現，該藥品的包裝使用簡單的鋁包裝，一旦保存方式不佳就容易受潮，目前暫不清楚是醫院保存環境不良，還是藥品包裝出問題，但仍決定全面回收4批號、共20萬包藥粉。

洪國登說，這款化痰藥粉是指示藥品，除了部分醫院會開立使用，藥局也買得到，目前暫時無法統計藥品售出量，藥廠須在12月12日前完成回收作業並繳交回收成果報告書及矯正預防措施。

洪國登指出，「強生牧舒爾顆粒66.67毫克／公克」的主成分為乙醯半胱胺酸（Acetylcysteine）為胺基酸cysteine的衍生物，主要用於減少呼吸道粘膜分泌物的粘稠性。民眾在用藥上若是有任何疑慮，可洽詢藥局的藥師，或是回診諮詢醫師，再選用其他替代藥品。