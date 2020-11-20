台灣亞洲手創展聚集300品牌　預估吸引5萬人創破億銷售

2020亞洲手創展已於台北松山文創園區登場(圖/台灣英文新聞) 2020亞洲手創展已於台北松山文創園區登場(圖/台灣英文新聞)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)第五屆亞洲手創展串聯亞洲10座城市超過300個品牌，從市集、講座、工作坊等多元活動探討手作價值，預估將吸引5萬人參觀，自即日起至22日台北松山文創園區登場。

2020亞洲手創展(Pop Up Asia)集結超過國內外300家品牌，由10組團隊共同策展，開幕首(19)日已吸引人潮，主辦單位表示，為期四天的活動預計將吸引5萬人次參觀，締造破億交易金額。

松山文創園區3到5號倉庫登場的5大展區分別為，Reconnect主題區、產業鏈結、Asia 10X10、初心療癒及跨界合作，新增衛星展區－西門紅樓、線上主題館及#HOMEWORK。

執委會主席顏瑋志觀察到「微創業」將為趨勢，於今年3月啟動和亞洲10城合作打造的「陪跑員」（Running Mate）計畫，助品牌轉型或發展新產品，創造其商業模式。

此外，顏瑋志也和泰國百貨龍頭The Mall Group合作，預計在曼谷打造亞洲生活品牌O2O加速器，預計在2024年Emsphere Mall打造Pop Up Asia 體驗館，將扶植百位台灣設計師走向國際。



初心療癒主題區(圖/台灣英文新聞)



Style Bangkok主題館(圖/台灣英文新聞)

喜愛日本設計的也別錯過由Atre株式會社，日本鐵道公司JR東日本集團共同開發的車站內共構型商場Atre，海外第一據點設址台北微風南山，於現場帶來限量選品；Style Bangkok館由泰國國際貿易推廣局主辦，為2021曼谷生活美學搶先預展；香港主題區以書房為主，佐以閱書、品茶、學手藝搭配每日活動及論壇。

台灣品牌部分，初心療癒主題區以「關於台灣的N道選擇題」設計互動遊戲，並呈現多家優質企業產品；展會與「好好過生活節」合作，透過選物及體驗帶領大家挖掘台灣好人好事，分享社會創新概念，打造更永續環保的生活；今年人氣十足的台灣書寫精品Artex創立的「開心鋼筆」，近期聯名國立故宮博物院而聲名大噪，現場擺放刻字機，可於筆身刻名字打造專屬自己的鋼筆，深受消費者歡迎。

今年亞洲手創大人物選拔聚焦數位內容規劃及社群經營，入圍作品也同步於現場展出，將於22日舉行頒獎典禮。詳情請前往臉書查詢。



「好好過生活節」展區(圖/台灣英文新聞)