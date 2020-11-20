4個月內第三位美國高層訪問？紐時：環保署長惠勒12月5日專機來台灣

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）紐約時報引用知情人士消息獨家報導，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）計劃12月率團訪台，這將是繼今年8月美國衛生部長艾薩（Alex Azar）及國務次卿柯拉克（Keith Krach）後，第三位訪台的美國內閣官員。

12月5至7日訪台之後，惠勒在聖誕新年假期結束後的1月，趕在拜登就任美國總統前，還計劃訪問四個拉丁美州國家。不過，可以看得出來，紐時報導對於新舊政府交接之際內閣官員的海外參訪行程相當不以為然，報導還批評參訪台灣三天，包機及十人參訪團食宿有多耗費美國納稅人的錢。此行，發言人和正副幕僚長MandyGunasekara、Michael Molina也預計隨行。

惠勒的發言人James Hewitt回應紐時，署長是應邀訪台，目前行程還在準備中，主要將討論「拯救我們的海洋（Save Our Seas, SOS）」倡議、海洋（塑膠）垃圾、空氣品質、孩童健康等議題。美環保署近期才公布一份處理海洋垃圾的全球策略文件。惠勒發言人補充道，署長會持續推動國內外的環境改善。

不過，除了不認同新舊政府交接之際外訪，知情官員也向紐時抱怨疫情當下，外訪成本實在太高，為了避掉訪問國規定的隔離與檢疫，就得動用專機。

爆料官員透露在六年前（2014年）歐巴馬執政時，美環保署長麥卡馨（Gina McCarthy）也曾訪台二日，拜會台灣總統及環保部門首長，當時一趟行程整個參訪團花費6.8萬美元，現在光是包機就要25萬美元，整團食宿4.5萬美元，加總就將近30萬美元。