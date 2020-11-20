【台灣鄉民說】萊豬萊牛進口擋不住?! 懇請總統、行政院長、衛福部長、農委會主委與名嘴周玉蔻照三餐按時服用

台灣工運秋鬥11月22日即將舉行，主辦單位19日在總統府前凱達格蘭大道舉辦誓師記者會，有豬農帶著自家飼養的台灣豬到場，呼籲人民上街反對美... 台灣工運秋鬥11月22日即將舉行，主辦單位19日在總統府前凱達格蘭大道舉辦誓師記者會，有豬農帶著自家飼養的台灣豬到場，呼籲人民上街反對美國萊豬進口。中央社

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(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 總統蔡英文今年(2020年) 8月28日宣布，明年元旦起將放寬含萊克多巴胺美豬美牛進口，引發朝野各界一連串政治攻防。

行政院發言人丁怡銘11月15日為了牛肉麵風暴請辭止血，卻遭資深媒體人周玉蔻「提油救火」，呼籲抵制受害的《皇家傳承》店家，未料抵制失效。根據《中時》報導，店家反而在周玉蔻大聲疾呼後出現大排長龍現象。

對此周玉蔻18日在臉書表示「周玉蔻反效果，昨天一堆人排隊等著吃，那不就代表萊牛好棒棒」，更大喊「萊豬萊牛加油」，讓「宅神」朱學恒搖頭直說「辣台派終於瘋了」。(編按: 《皇家傳承》並未使用萊牛)

美國萊豬明年元旦就要開放進口，衛生福利部長陳時中19日承諾，明年元旦前一定會派員赴美實地查廠，萊豬安全衛生必須「眼見為實」，也有信心進口後能清楚掌握流向與標示。不過萬一明年元旦前無法完成查廠，陳時中接受電台專訪時坦言，美豬(美牛) 仍會開放。

雅虎新聞網(自立晚報)15日更引述陳時中強調，無論是萊牛還是萊豬，只要進口到台灣，都一定在限量標準範圍內，都是安全的。

中央社13日引述農委會主委陳吉仲說，萊克多巴胺在牛肉或是豬肉的半衰期代謝速度很快，24小時內就會代謝8成，如果擔心風險，也鼓勵國人買國產豬。

開放進口看起來勢不可擋，但許多民眾仍有疑慮。消基會18日召開記者會公布，不到一個月已有超過11萬名消費者連署反對萊豬（牛）進口。

也有地方政府如新北市攜手盒餐食材業者、托嬰、幼教、補教、家長團體及學校，宣示禁用萊豬。

行政院政務委員鄧振中19日則表示，進口萊豬標示原產地國是合理的要求，萊克多巴胺在一定劑量下是安全的，且在進口時也會檢測含量，若還硬要標示，這就是不合理、沒有需要的措施，會形成美方關切與忌諱的「技術性貿易障礙」。

看到這裡滿頭問號??? 那麼萊豬萊牛進口之後到底該怎麼辦? 想來想去，最好的辦法，似乎是請所有支持萊豬萊牛進口的人，勇敢跳出來說:「我來吃」!

台灣鄉民懇請蔡總統、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲與名嘴周玉蔻......以身作則，照三餐按時服用含有萊克多巴胺的美豬美牛吧!~~跪~~

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