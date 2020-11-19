澎湖福朋喜來登酒店 打造澎湖史上最大餐酒盛會

歡慶節慶盛宴的美好時節，澎湖福朋喜來登酒店帶來澎湖史上最大的餐酒盛會，聯手澎湖當地知名品牌餐廳及主廚們，12月起每周五、六晚間七點，連續三周於一樓藍洞餐廳推出「五星主廚月」活動。以澎湖海鮮、在地食材融入義式料理熱情、法式料理優雅以及日式料理之精緻，耗時半年、共同研發獨家限定菜單，並嚴選指標性酒商，在12月歲末年終之際，帶領食客循著味蕾經歷一場味覺的旅行。

澎湖在地食材遇上異國烹飪技法會有什麼樣讓人驚豔的變化？為提供饕客與吃貨有別傳統澎湖菜的味覺體驗，澎湖福朋喜來登酒店特地邀請到擁有澎湖新派法式創意料理美譽「莫子嗜物所」、秉承正宗日本握壽司料理精神隱身於古厝「魚好。刺身專賣店」、為澎湖帶來新義境的私廚「Monsieur Charlie查理先生」擔任為期三週的客座主廚，攜手澎湖福朋喜來登酒店藍洞餐廳新主廚，四大餐飲職人結合個人風格與創意，將其累積的精湛廚藝與創意美學，以及澎湖在地的上乘食材，融入各國料理技藝，精心創作設計六道餐點及四道開胃小食，每道菜色均表達對大自然及季節更迭、澎湖風土的由衷敬意。環繞澎湖海島的地理優勢，豐盛的當令海鮮及小農食材來自澎湖當地，從澎湖鮮蚵、澎湖明蝦、海葡萄、到澎湖花生等入饌，串起秋冬澎湖的美食島鏈。同時打造餐酒雙主菜「慢燉澎湖放牧牛」、「嫩煎熟成鴨胸」提供賓客選擇。透過烹調及創意擺盤，彰顯食材獨特鮮明的味道，帶來令人回味無窮的感官盛宴。12月4日起至12月19日每周五六晚間，五星餐酒盛會六道菜式佐四款精選佳釀每人NT$2500+10%。詳情及訂位請洽藍洞餐廳06-9271005。

「Monsieur Charlie查理先生」查理主廚擅長以當季食材重新詮釋經典義大利料理，對於各種酒款瞭若指掌，依照四季變化提供精心烹調的精緻義菜，搭配各式佳釀，完美展現澎湖食材鮮美且多層次，滿足饕客味蕾。

簡約卻營造優雅細膩的法式氣場，「莫子嗜物所」同時引領澎湖的法式料理風潮。主廚Moz堅持將法國風味帶來澎湖扎根，以新鮮當季食材入菜，並以無菜單方式呈現，融入獨特擺盤巧思將餐桌幻化成迷人的風景，耽美又好，玩轉跳tongue的味。

「魚好。刺身專賣店」以海鮮為引子，日料傳統手法做基底，抱持著敬愛食材與食材生產者的心意，主廚每日走訪漁港擷取優質食材，穿梭在澎湖富饒海鮮中，將海鮮鮮度美味無所遁形，呈現和風料亭的細膩款待。

今年初夏，藍洞餐廳迎來新主廚龔志成，曾任職台北凱撒飯店、Gusto Italiano、日月潭涵碧樓酒店擔任主廚，擁有30年豐富的星級廚藝經驗。龔志成主廚以嶄新概念和當代手法演藝精隨薈萃的義法料理。

秋冬是澎湖海鮮最豐美的時節，東北季風的吹拂，魚蝦正肥美，更是美食家讚嘆不已的冬日贈禮。迎賓四道風味小食可謂是菜單的一大亮點，蜜柚鮮烤水針魚、酪梨海鮮韃靼及青醬狗蝦脆餅，地道風味入饌，為料理增添一抹餘韻。更值得一提的「鮮蚵魚子雙味」，主廚特別選用來自大西洋純淨海域的鮭魚卵及西班牙最著名的Avruga「黑珍珠」海令魚卵，純天然魚肉蛋白質、營養價值成分高，讓舌尖細細品味這奢華享受，與海鮮鮮味相輔相成，再佐上一杯精選氣泡酒，散發在口中的是那股屬於澎湖的浪漫味道，開啟不同凡響的味蕾饗宴。

現流澎湖新鮮生魚、出神入化的刀工技術與精緻無比的擺盤藝術，讓前菜刺身料理散發人懾人魅力。「旬海物‧蒸玉子」蛋與昆布高湯的黃金比例，以南國獨有的天然素材海葡萄、新鮮厚蛤及冬天海物迷你小管入味，凸顯鮮嫩風味。

「高麗菜酸麵疙瘩」在地獨有高麗菜酸的濃郁口感，搭配手工揉製成橘黃色的麵疙瘩，義大利的麵疙瘩與澎湖在的食材撞擊出不凡的新滋味，為整道混血料理完美昇華。

星級廚藝團隊重頭戲主菜，主廚團隊端出「慢燉澎湖放牧牛」，選用在充足空間活動的澎湖在地放牧牛隻，質地柔嫩入口即化、鮮美清甜的口感，佐上季節鮮蔬集錦，為料理添了分優雅細緻。賓客亦可選擇「嫩煎熟成鴨胸」，熟成鴨胸選用最細緻肉質部位與豐沛的鴨油，主廚運用獨到烹飪手法、熟成技術至外皮酥香，蘸上秘製洛神，風味醇厚，每一道都賦予口感細膩的法式靈魂，讓賓客偽出國也能洋溢著法式海島情懷。

甜點絕對不能錯過[1]「阿嬤花生提拉米蘇」將在地印象完美帶入，結合在地小農花生，可可粉的獨特香氣與鮮奶油甜的完美平衡，滋味甜而不膩的美味，讓澎湖餐酒盛宴之旅有了更甜蜜的回憶。

享用頂級的五星料理饗宴外，四大主廚著重每道食材的最初風味，依據餐點的口感及味道，完美搭配三款酒款及一款餐前酒，餐與酒合拍互增風采，用心完成一桌優雅盛宴。活動期間，澎湖福朋喜來登酒店力邀知名葡萄酒商，分別於三周帶來不同的精選酒款。

台灣「威石東酒莊」秉持對台灣的熱愛與使命，以「土地與人」的真誠對待為理念，向美國著名的葡萄酒產地納帕谷Napa Valley專家取經，從夜間栽種、導入種植、一年一採收到釀造技術，用自然方式引領葡萄本身最原始的純粹風味，讓賓客領略這塊島嶼獨有的瑰麗風土與人文。

Stefano Lubiana Wines 酒莊位於澳洲最南端的塔斯馬尼亞島(Tasmania)，孕育出果香與柑橘味交疊的Riesling、特有鹹香風味的Amphora及伴隨圓潤單寧口感的Syrah，三酒款均以生物動力法種植的果實釀造，一入口能感受到厚實滋味，佐上細緻海鮮搭配，味道、質感、風味相得益彰，餘韻繚繞不斷，美味更加升級！

澳洲自然酒先驅「Lucy Margaux露西瑪哥酒莊」有「自然酒狂人」之稱。為了提供對人體和環境都友善的葡萄酒，以有機農法栽培，選用有機和生物動力栽植的葡萄，透過自然發酵的方式，不進行澄清、過濾並且在過程中毫無任何添加。致力於透過提早採收、改良釀造技術來生產較低酒精濃度的健康美味葡萄酒。

澎湖福朋喜來登更將「澎式」主題融入餐酒，打破澎湖海鮮既有的台菜意象，跳脫西式餐酒的框架，以「澎式主題」融入餐酒的概念特色，於聚味軒海鮮中餐廳提供精緻好味的澎湖菜、海鮮、皇家禮炮21年及皇家禮炮23年佐餐，讓吃澎湖海鮮也能夠很新潮。

專業侍酒師解說下，從選擇酒款、品聞酒香、酒杯選用、品酒順序到佳餚搭配，深入探索其感官風味的美好滋味與香氣，感受酒體豐富的口感在口中交織綻放，優雅細緻的酒體與美食相得益彰，讓賓客一窺葡萄酒的迷人魅力，更值得在12月聖誕佳節，款待歡慶美好時刻，以聖誕之名讓澎湖為之醉心。

在充滿濃厚海島風情的澎湖，研究餐酒搭配、結合當地食材、享用時節限定料理、品飲專業侍酒師特選酒品，創造出令饕客驚艷的跨界餐酒體驗，偽出國到澎湖，不妨與頂級主廚們的精彩味覺旅程。獨家與易遊網推出【福朋喜來登餐酒會】品味澎湖．舌尖上環遊世界三天兩夜機+酒行程每人8,990元起。