全台首家 「巧虎夢想樂園」12月桃園青埔歡樂開幕

孩子最好的朋友─巧虎要與大家見面嘍！國泰飯店觀光事業與日本倍樂生聯手打造桃園最大室內親子遊樂館－巧虎夢想樂園，巧虎與他的好朋友琪琪、妙妙、桃樂比，將以全新的海洋造型於12月在「置地廣場桃園」和大家展開一段全新的冒險之旅。

親子嗨玩！全台唯一「巧虎夢想樂園」12月試營運

繼Xpark水生公園、新光影城及COZZI Blu和逸飯店．桃園館之後，國泰飯店觀光事業再度拓展全齡化旅遊版圖，攜手日本倍樂生打造近300坪親子互動遊樂館，以海洋探險為主題打造五大場區，設置多樣遊樂設施及互動體驗遊戲。

【巧虎繽紛大球池】裡面設施包含「冒險球池」、「好漢坡」、「城堡迷蹤」及「潛艇夢想號」等設施，要讓孩子透過玩樂訓練習肢體平衡及勇氣的培養。【琪琪夢想體驗城】小朋友則可到各種店鋪體驗職業角色扮演，如「花坊」、「烘焙坊」、「壽司吧」等多項職涯探索。

【桃樂比互動遊戲區】此區可增進手眼協調力，設有一塊塊小積木讓孩子發揮組合與創造的能力，打造專屬自己的作品。【妙妙未來實驗室】不論是操控「足球機器人」或是體驗「魔法實驗室」裡的神奇魔法，大小朋友們皆可在此體驗科技數位互動，樂趣十足。

最後絕對不能錯過小寶貝們最愛的【海洋世界舞台】，在這裡可以跟著巧虎唱唱跳跳和互動，展現自我。

桃園最大親子遊樂館 「巧虎夢想樂園」開啟寶貝們新視野

「巧虎夢想樂園」為保障每位孩童入園的衛生安全，場次間進行環境整理及清潔，讓大小朋友都能在安全、衛生的環境中，盡情玩樂！每場次將採線上預約制，將於近期開放預約，想讓家裡的小寶貝們跟巧虎及好友們親密互動的爸媽，可密切關注粉絲專頁公告。平假日營業時間均為上午10:00到晚上21:30，每天規劃4梯場次，一個場次為2.5小時。試營運期間推出套票優惠：【樂園探索+海洋世界舞台活動】1-12歲孩童平日750元，假日則為850元，1歲以下孩童免費入場，孩童均須由家長陪同進入，陪同票每張150元。今年年底，為小寶貝們規劃來趟「巧虎夢想樂園」之旅，展開一段冒險旅程囉！