台灣人減肥不要命？營養師：過度節食、不吃肉和油脂　當心越吃越肥且危害健康

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）愛美是人的天性，但許多民眾在體脂管理的過程中，卻常陷入錯誤的飲食迷思，例如：過度節食、選擇性偏食和不攝取油脂，除了可能會無法長期維持，更可能危害健康。營養師強調，體脂管理猶如一場馬拉松賽跑，任何過於激烈的手段，都容易功虧一簣。應透過正確的飲食觀念與適當的運動，才是維持體脂管理的長久之道。

以體脂管理形象著名的藝人小禎（胡盈禎），透過均衡飲食與規律運動成功體脂管理展現魅力自信的故事，激勵無數愛美族群關注，更成為許多女孩兒心中效法的對象。但她日前卻在臉書秀出錄影空檔享用自製美味便當的照片，被眼尖的網友揪出她的便當內容物竟有嫩煎雞胸肉、煎餅等誘人可口的油煎美食，讓廣大網友跌破眼鏡驚呼「小禎破戒了?」。

原來小禎近期正在嘗試以健康食材、加上更貼近日常飲食習慣的料理方式，讓她在進行長期體脂管理的同時，也能享用美食。運動營養師楊承樺表示，體脂管理想要品嚐嫩煎雞胸肉、煎餅等美食沒有不可能。他也透過小禎分享的飲食訣竅，進一步說明民眾三個常見的體脂管理NG觀念。

NG 1.過度節食的意志力體脂管理迷思

營養師正解：體脂管理不能只靠意志力！意志力消散後報復性飲食更可怕！

楊承樺營養師解釋，許多人在體脂管理的過程裡，常採用過度節食和錯誤手段。事實上只靠意志力控制飲食，當意志力消散後的報復性飲食更可怕，反而會弄巧成拙。營養師提醒，在體脂管理的過程裡，應保持三餐定時、定量，也可適量享用美味的油煎料理，適時釋放壓力，讓口慾能獲得滿足，避免耗損長期意志力破功後，反而出現報復性飲食。

NG 2.選擇性挑食，戒斷特定種類食材的體脂管理迷思

營養師正解：選擇原型食物，營養完整、滿足感高

楊承樺營養師表示，過去常見「不吃肉」、「不吃油」等較為錯誤的體脂管理方式，但事實上，均衡飲食提供均衡的營養素是人體所必需，相對於錯誤的戒斷特定種類食材，透過原型食物（未經過度加工處理的食物）取代精緻飲食，會是更健康的方式。

營養師指出，挑選原型食物的好處，除了保留食物的完整營養外，給你的滿足感也較高。以最熱門的原型食物─去皮雞胸肉(肉雞)來說，根據食藥署的資料，除了平均每100克含有高達23.3克的蛋白質，熱量更僅117大卡[註]，以及深受大家喜愛的膳食纖維類原型食物-地瓜，也都能幫助帶來餐食間的滿足感，避免過量的進食。

NG 3.不攝取油脂就不用擔心體脂的迷思

營養師正解：油脂是人體必需，管理體脂也一定要吃油！

在體脂管理的過程裡，許多人可能對油脂避之唯恐不及，事實上適量油脂是人體所需的重要營養素之一。但體脂管理期間，油品該怎麼挑選?

楊承樺營養師指出，近年網路上流傳各種透過特定油脂攝取的文章，以社群上引發熱議的「中鏈脂肪酸油 (MCT油)」來說，因為它的鏈長較短，容易被代謝分解，因此確實具不易形成體脂肪的特色。但由於純中鏈脂肪酸屬於飽和脂肪酸，營養師建議，日常飲食仍應兼顧飽和、不飽和等不同類型的脂肪酸，不宜偏廢。目前市面上也有推出成分中具有中鏈脂肪酸，且兼顧飽和與不飽和脂肪酸的食用油， 同時取得不易形成體脂肪的健康食品認證，適量使用也有助於體脂管理。