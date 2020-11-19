中共網軍散布F-16飛官投誠假訊息 台灣國防部譴責

蔣正志上校駕駛的F-16戰機（編號6672）17日晚間失聯。國防部長嚴德發19日表示，已發現8個訊號來源，目前逐點搜索中。（軍聞社提供） 蔣正志上校駕駛的F-16戰機（編號6672）17日晚間失聯。國防部長嚴德發19日表示，已發現8個訊號來源，目前逐點搜索中。（軍聞社提供）

F-16戰機17日失聯，目前搜索中，卻有中共網軍散播假訊息，指失聯飛官投誠並降落廈門機場；國防部今天強調，應共同譴責中共網軍，此舉是散布假消息、消費失聯飛官，絕不容許踐踏官兵守護國土的信念。

蔣正志上校駕駛的F-16（編號6672）17日傍晚6時5分起飛執行表定夜航訓練，起飛2分鐘後失聯，國防部長嚴德發今天指出，已發現8個訊號來源，目前逐點搜索中。

不過，正值此刻，卻有中共網軍在網路上傳影片，並指蔣正志已投誠，並降落在廈門機場接受隔離中。

國防部在臉書粉絲團上批評，並指「讓我們同聲譴責中共網軍，散布假消息，消費失聯飛官」。

國防部指出，應嚴正譴責造謠者，國軍官兵堅守崗位，用生命捍衛家園，用熱血守護民眾，絕不容許造謠者踐踏官兵守護國土的信念。

國防部說，這起訓練意外失聯事件，昨日在距岸9浬處接收到飛航資料記錄器訊號，國軍持續進行搜救工作，絕不放棄任何希望，國軍迄今共動用25架次飛機、34艘船艦，動員官兵於東部沿岸海灘搜尋；國搜中心、海巡署、空勤總隊、地區漁會也全員動起來，同時持續全方位搜索，希望民眾一起祈願讓出勤人員能帶著蔣上校一起回家。

國防部強調，此時此刻國軍依然堅定地嚴守崗位、克盡職責，保持正常運作，做好戰訓本務整備，守護我們熱愛的家園。