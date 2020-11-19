台灣美廉社攜手LINE購物　開創「多通路積點」模式　

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）美廉社已深耕台灣14年，會員人數已超過200萬人，以鄰里服務、便利消費和物美價廉為基礎與會員互動，而隨著消費型態改變，今年更首度與LINE購物展開跨品牌合作，「數位會員元年」正式誕生！

美廉社表示，從消費軌跡來看，消費者以非現金做為支付方式的意願提高，其中電子支付的占比更是占全營業額近二成，看到這樣的變化，讓美廉社更確信，消費在無邊化；支付載體在模糊化，美廉社選擇與LINE購物開啟首次合作計畫。

身為強勢導購平台的LINE購物線上有每月1200萬的不重複訪客，而美廉社會員也已超過200萬，為了讓雙邊消費者在線上線下的消費過程能享有各種福利，完整串連線上線下、社區城市，首度與LINE購物開創了嶄新的「多通路積點」商業模式。

美廉社說明，單一消費滿一百元就有兩邊品牌的雙重優惠，透過LINE購物導流的用戶，只要來美廉社消費，開啟LINE購物集點條碼，就可以獲得1%的LINE POINTS回饋，回饋無上限，若顧客本來就是美廉社會員，則也可累積美廉社點數，多通路雙邊累點活動就此展開。

於美廉社單一消費滿一百元就有美廉社和LINE購物的雙重積點優惠。（美廉社提供）

首次的跨界結合後，從會員消費數據發現，每天交易量都超過千筆，這些常用於網購的消費者，對較即食即飲有效期的生活必需商品，依然會選擇在鄰里社區的通路消費，而來自線上的購買力則集中在女性市場，著重在較高單價的進口歐洲零食，像是品客洋芋片，進口葡萄酒等，而日配用品上則是著重在健康安心的心樸市集鮮乳，不同於柴米油鹽外的基礎選項，整體客單價超過250元，消費含金量比起原本的會員更是翻倍。

疫情影響下的消費行為，讓民眾更不會捨近求遠，反而會就近購物，為了滿足消費者線上或線下的消費需求，美廉社與LINE購物開放了多渠道的累點方式，一方面享受長期優惠方案，一方面可以享受累點紅利，不用再疲於參與短期的快閃優惠活動，回到購物本質，聰明便利，聰明便利。

12月份起美廉社將展開年終慶，單筆消費滿188元送8點LINE POINTS回饋，會員限定購買南六醫用口罩50入，優惠價279元，每人限購二盒；Simple Life超柔抽取衛生紙加量版100抽*12包，二串只要189元，配合政府政策使用振興三倍券支付再送盒蛋一盒。

為了滿足消費者線上或線下的消費需求，美廉社與LINE購物開放了多渠道的累點方式，一方面享受長期優惠方案，一方面可以享受累點紅利。（美廉社提供）

針對會員福利，14年來更首次推出集點換購活動。12月3日起至明年3月31日首次推出韓國「樂扣樂扣可蒸可煮PP微波保鮮盒」會員集點限量兌換活動，每消費100元可獲得美廉社紅利點數1點，集20點起可用199元加價換購，約66折。

希望會員能靈活運用長期累積的紅利點數，透過這些誘因增加顧客好感度、忠誠度，打破線上線下界線，美廉社也將長期經營數位會員元年深耕共生計劃，打破消費界線，持續帶給會員更多無邊際的好康。