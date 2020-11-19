中國漁船越界蛇行還拒檢欲逃！台灣金門海巡迅速登檢押回

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）金門海域漁汛期間高價黃魚、白鯧盛產，第九(金門)海巡隊連日來部署多艘巡防艇於重點海域防堵，昨(18)日下午查獲中國籍「台Ｏ浮ＯＯ號」1船3人越界作業，押返料羅港留置調查、處分。

海巡署表示，第十二巡防區指揮部近期發現中國船團越界捕撈，違法佈放大量浮水式流刺網，近日統籌調度重點海域巡弋，昨(18)日下午2點50分，巡防區雷達發現料羅東南禁限制水域內有漁船入侵滯留作業蹤跡，立即調派線上巡防艇10039艇及CP-1020艇前往查處。

雙艇於上述海域截獲「台Ｏ浮ＯＯ號」1船3人，過程中「台」船數度企圖以7.8節高速蛇形拒檢逃逸，金門海巡隊藉由多功能CP艇速度快及靈活性高等特性，並結合特勤人員迅速迫近登檢該船，控制人、船及查扣漁網30件(約1500公尺)後，實施各項防疫措施，經查船艙及個人行李無發現牛、豬肉相關製品，人員均無發燒情形，旋即押返料羅港留置調查。

全案將於完成調查後，依違反兩岸人民關係條例進行裁罰，該船所有30件流刺網將全數遭到沒入外，還將面臨最低新臺幣30萬元以上罰鍰處分。

海巡署表示，對於中國漁船越界作業，將持續採取強勢取締、重罰作為，並與縣政府、區漁會等相關單位密切合作，強化護漁工作，以維護金門海域資源及本地漁民權益。