全國商業總會、中小企業信用保證基金與中華電信共同攜手簽署「商業三資大聯盟」MOU

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊國內經濟活動， 迫使各產業面臨轉型課題！全國商業總會、 中小企業信用保證基金與中華電信，今日(11/19) 宣布共同簽署「商業三資大聯盟」合作備忘錄(MOU)， 以廣結盟方式提供商總轄下各產業全國性商業聯合公會約150萬名 企業主，信保基金的融資保證、與中華電信ICT資通訊技術服務。 企業未來可透過「商業三資大聯盟」網站平台，有效進行連結， 加速企業取得資源、資金與資通訊，三資一舉到位， 協助企業在數位轉型之路快速取得整體解決方案，有效掌握商機！

「中華民國全國商業總會」係法定之最高商業團體組織， 負有結合商界資源、協助政府推展政策、鏈結國際， 並長期擔任政府與企業間之平台，以促進國內經濟發展， 提升國家競爭力為最主要任務。

「中小企業信用保證基金」是政府中小企業政策的執行單位， 也是服務企業融資保證最廣、最深的財團法人組織，以「簡單、 快速、實在」的核保原則，積極配合政府各項中小企業政策， 提供企業優惠保證， 如近期之新冠肺炎疫情的紓困振興措施及青年創業優惠貸款。

隨著5G時代到來，「中華電信」 積極投入5G創新應用與服務研發，全力推動產業數位轉型與升級， 並整合自身資通訊強項，為企業量身打造高彈性、 具經濟效益的ICT整體解決方案， 提供可靠且值得信賴的寬頻網路、企業雲端服務、企業資安、 多元支付、健康雲、語意雲及5G應用服務...等， 為企業客戶提供專業顧問服務及完善的技術支援， 協助企業快速掌握商機、迎接5G新世代！

藉由全國商業總會、中小企業信用保證基金及中華電信廣結盟， 企業將可透過「商業三資大聯盟」平台，獲得全國商業總會「資源」 媒合、中小企業信用保證基金的「資金」融資保證、及中華電信「 資通訊」整合服務，有效協助企業提升自身產能及效率， 提供台灣各行各業完善的資源需求，協助產業再創新， 共創美好商機！

更多資訊請企業主參閱商業三資大聯盟平台網站http:// www.bwa.hinet.net