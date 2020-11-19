新北培育雙語人才 高中英語競賽133名學子大展實力

新北市昨(18) 日於永平高中辦理109學年度公私立高級中等學校學生英文作文暨 英語演講比賽，全市共133名學子透過此競賽相互切磋、 觀摩與交流，競賽分為演講、作文兩組， 其中演講組昨日已現場揭曉成績，共選出第1名1位、第2名3位、 第3名6位及佳作10名，由聖心女中陳玥妡同學榮獲第1名。

本次英語演講比賽分指定題及看圖即席演講， 這次題目結合國際環保議題，除了比語言能力外， 同時也考驗學生的臨場反應及是否能以樂觀正向的態度向大家闡述自 己的環保主張。榮獲第一名的聖心女中陳玥妡同學表示， 自己每天回家會朗讀英文課文， 並收看國外youtuber的節目、 CNN和BBC的新聞頻道並閱讀其新聞稿， 加強自己的英文聽力和口說，同時也培養自己對於國際議題的瞭解。

永平高中劉淑芬校長表示， 透過比賽讓學生可以將上課所學與課後學習內容作一個整合， 藉由這個舞台讓學生發揮，並將學習成果與大家分享， 學生在比賽過程中可以發覺自我潛能與獲得成就感；此外， 參加比賽不僅可以提升學生英語能力， 也可充實學生多元學習歷程檔案，是一個很好的學習機會。

教育局表示，面對全球化及國際化浪潮，為提升學生外語力， 新北市近年來積極推動雙語政策，以「2030新北雙語城」 為願景，透過5項目標：學習生活化、教學科技化、在地特色化、 模式多元化及師資專業化，讓學生在生活、科技、特色、 專業等多重領域下，創造生活式的英文。 109學年新北市共聘用100位外師， 是全台第一個達成百位外師的縣市，未來每校都有雙語課程， 希望培養孩子成為敢說、能講、愛用英語的世界公民，增加國際競爭 力與移動力。

照片來源：新北市政府教育局提供

照片來源：新北市政府教育局提供

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