臺灣企銀耕耘CSR 2020臺灣企業永續獎獲金獎肯定

臺灣企銀連續五年獲得由臺灣永續能源研究基金會主辦之「 臺灣企業永續獎」的肯定，今年更是嶄露頭角， 首度獲頒永續報告書類金獎，顯示該行以實際行動於環境保護、 社會責任及公司治理三方面落實企業社會責任， 並將耕耘成果積極展現於社會大眾面前。

身為臺灣唯一的中小企業專業銀行， 臺灣企銀專注於扶持中小企業發展， 在有金融業奧斯卡獎之稱的第十屆「臺灣傑出金融業務菁業獎」， 再度榮獲「最佳中小企業金融獎-特優」， 也是首家連續兩屆榮獲該獎項「特優」名次的銀行， 顯示其在獲利同時積極扶持中小企業的理念深受外界肯定。

以實現美好社會為己任，積極協助解決社會發展困境， 臺灣企銀致力於幫助青年創業及就業、支持銀髮長輩的照顧、 聚焦創新創業創意產業的發展，並以「融資、輔導、投資」 三位一體策略打造完整金融生態圈，推動普惠金融， 服務一般商業銀行難以惠及的族群，往永續發展的道路前行。

臺灣企銀致力耕耘於企業永續經營，獲國內外獎項肯定， 連續六年入選「臺灣公司治理100指數」及「臺灣永續指數」 成分股、連續七年入選「臺灣高薪100指數」成分股，繼兩度獲「 天下CSR企業公民獎」前100強企業殊榮後， 今年更是首次參加「AREA亞洲企業社會責任獎」即獲「 社會公益發展獎」， 將該行企業社會責任相關努力及理念推廣至全亞洲。

此外為落實關懷社會及弱勢，2020年新增贊助包括臺南市白河區 竹門社區發展協會、嘉義縣鄉村永續發展協會、 彰化縣溪湖鎮忠覺社區發展協會及臺中市清水區國姓社區發展協會， 截至2020年10月止，該行總計贊助設立16家銀髮樂齡學堂， 增進社區弱勢長者生活及照顧品質， 且持續邀請本行企業客戶共同參與此計畫之行善行列， 將本行之企業資源有效發揮，把愛散布全台。

臺灣企銀董事長黃博怡表示，新冠肺炎疫情對金融業充滿考驗， 尤其在疫情過後，臺灣企銀仍抱持雄心，積極扶持中小企業， 更腳踏實地，戮力履踐永續及轉型，善盡專業銀行價值， 使百年銀行脫胎換骨，與臺灣土地、 企業與人民共同邁向第二個百年基業。