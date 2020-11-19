台灣中天新聞台換照未通過！ 陳文茜: 《天涯海角，文茜的世界周報不會停》

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 中天新聞台執照將在今年(2020年) 12月11日到期。國家通訊傳播委員會（NCC）昨(18日) 召開第938次委員會議，決議「駁回申請，不予換照」。這意味中天新聞台將於12月12日從有線電視第52頻道消失。

粉絲將近百萬的臉書專頁「文茜的世界周報 Sisy's World News」昨下午po文的標題是:《天涯海角，文茜的世界周報不會停》。

陳文茜在po文指出，中天新聞換照事件藴釀近一年，許多人有別的臆測，[我沒有幻想，早知道：一定會關台。]

近日她特別希望粉絲能訂閱《文茜世界周報》#Youtube正是為此舖陳。

她表示，過去《文茜小妹大》曾經歷經政治干預，流浪三家電視台，最後落腳中視。

從來沒有人可以關掉我們的節目，那怕是總統。 只有一個理由我們的節目應該停止：節目沒有品質，只報導無用新聞，或是為特定政治人物服務。

陳文茜強調，《文茜的世界周報》已經15年，它不為特定政治立場服務，只為地球生態及和平等議題全力以赴。自2005年已歷經兩任老闆，但她的節目不會停，

除非我的身體倒下。

#NCC，歷史會記住你們的這一頁。中天新聞有特定立場，不夠自律，我同意。不過，其他電視台都很自律嗎？或許吧，他們的「自律」正好符合NCC的政治正確，正如當年的老三台。

她表示，《文茜世界周報》將會換頻道播出。