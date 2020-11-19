澳中關係再惡化！ 中國外交官罕見公開條列澳洲「14宗罪」、警告：別成為北京當局的敵人

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）1名中國駐澳洲外交官，近期非正式致函給澳洲媒體，陳列14條北京當局對澳洲政府的不滿，並警告澳洲別成為中國的敵人。澳洲總理莫里森表示，澳洲將堅持自己的價值觀、主權以及民主，不會接受其他國家的指令。

澳洲媒體《雪梨先驅報》報導，1名在澳洲坎培拉的中國外交官17日告訴記者，中國對於澳洲相當不滿，「若澳洲想跟中國作對，中國就會成為澳洲的敵人」

中國駐坎培拉大使館條列14項北京當局對澳洲政府的「不滿」，包括莫里森政府企圖破壞維多利亞州與中國的「一帶一路」合作協議、容許澳洲媒體「不友善且帶有敵意的」報導關於中國的新聞、向國際獨立調查武漢肺炎病毒起源、禁止華為進入澳洲5G網路、阻止10項中國在澳洲農業、畜牧以及基礎建設中的投資交易、向聯合國譴責中國在南海的填海造陸等。

此外北京當局對於澳洲經常在各個「國際場合」公開攻擊中國在處理台灣、香港及新疆事務的做法等，相當不滿。

中國外交部發言人趙立堅則表示，澳州就疫情問題大搞政治操弄，推動所謂“獨立國際審議”，嚴重干擾國際疫情防控合作。澳方應當對此予以正視，認真反思，而不是倒打一耙、甩鍋推責。

報導指出，北京當局本次罕見地公開譴責澳洲政府，顯然想透過公開施壓，讓澳方改變某些關鍵性政策。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，自己看過中國的14項指控，然而澳洲不接受其他國家的指令，維持自己的價值觀、民主及主權，不會為了貿易而妥協。

澳洲將以國家利益為主要目標，制定國家法律規則，藉此保護澳洲系統不受到干預，這也包括外國投資法以及5G通訊等。