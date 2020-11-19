台灣贈50萬美金予反制ISIS聯盟　協助敘利亞學童就學

台灣在18日捐贈美金50萬元予全球反制伊斯蘭國聯盟（翻攝自推特／美國務院東亞局） 台灣在18日捐贈美金50萬元予全球反制伊斯蘭國聯盟（翻攝自推特／美國務院東亞局）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）我國駐美代表處週日（18）宣布捐贈美金50萬元支持受伊斯蘭國影響的敘利亞東北部學童；美國國務院東亞局隨後也透過推特表示歡迎，並分享台美官員視訊的畫面。

我國駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）代表蕭美琴與美國在台協會（American Institute in Taiwan）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）在週日透過視訊會議簽署「在敘利亞部分地區進行穩定化援助協議」。

透過這項簽署，台灣將捐贈美金50萬元（約新台幣1,400萬元）予由美國主導的全球反制伊斯蘭國聯盟（Global Coalition to Defeat ISIS）的「Injaz計畫」。

根據美國在台協會，「Injaz計畫」旨在敘利亞東北部地區從伊斯蘭國統治下解放的地區，推動溫和教育，並增加教育機會，協助學生重新入學或持續在主流教育體制中學習，進而防堵孩童和青年受到極端主義意識形態的傷害。

駐美代表處隨後透過推特表示，「這筆款項將用於幫助解放社區的敘利亞兒童重新融入正規教育。」

美國在台協會也表示，有了台灣駐美代表處的捐款，「Injaz計畫」將持續振興和強化教育體制，並改善敘利亞東北部地區的教育機會。

美國國務院東亞暨太平洋事務局（EAP）首席副助理國務卿克夏（Atul Keshap）也參與捐贈儀式，並表示，「駐美國台北經濟文化代表處今日為支持敘利亞東北部地區溫和教育發展的貢獻，體現了台灣對美台共享價值的持續承諾，也具體展現台灣依然是一個可靠的夥伴、民主治理的模範，以及世界上一股良善的力量。」



國務院近東事務局（NEA）副助理國務卿Christopher Backemeyer 則表示：「駐美國台北經濟文化代表處支持全球反制伊斯蘭國聯盟目標的慷慨捐助，為敘利亞東北部地區正在進行的教育計劃和振興教育體制的使命，提供了重要的支持。」

根據中央社，蕭美琴表示，作為自由及開放的民主國家，台灣有義務與其他民主國家共同捍衛共享的價值及維護區域穩定；她指出，台灣將持續與美國等理念相近國家緊密合作，為全世界的和平與穩定做出貢獻。

台灣在2014年成為全球反制伊斯蘭國聯盟83名成員之一，過去幾年來透過官方及民間持續捐贈組合屋、行動醫院，以及掃雷裝備等至中東地區。