【反萊豬萊牛】逾11萬消費者參與連署　台灣消基會向政府提出5大質疑與5項建議

消基會董事長黃怡騰 (左2) 18日在記者會上發言 (消基會官網) 消基會董事長黃怡騰 (左2) 18日在記者會上發言 (消基會官網)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)美國萊豬萊牛明年(2021年) 叩關，消基會昨(18日) 召開記者會公布，不到一個月已破11萬名消費者連署反對萊豬（牛）進口。22日秋鬥遊行也將此議題納入，估2萬人上街。農委會主委陳吉仲對此表示尊重。

美國萊豬將於明年元旦開放進口，衛生福利部長陳時中今天(19日) 承諾，明年元旦前一定會派員赴美實地查廠，萊豬安全衛生必須「眼見為實」，也有信心進口後能清楚掌握流向與標示。

政府將於明年元旦開放含萊克多巴胺美豬進口，但至今尚未查廠，是否能如期開放引發外界關注。

萬一明年元旦前無法完成查廠，陳時中接受電台專訪時坦言，美豬仍會開放，但強調開放不等於讓它進來，未來即便真的進口，只要檢驗不合規定，同樣通通退運銷毀。

含萊克多巴胺美國豬肉與牛肉明年將進口台灣，消基會昨(18日) 召開「面對萊豬壓境 台灣消費者，可以有更好的選擇！」記者會。

綜合CTWANT新聞網與中央社報導，消基會董事長黃怡騰表示，美國有78％的豬隻未用含萊克多巴胺飼料餵養，現在卻執意進口22％含萊克多巴胺的豬肉，呼籲政府「回頭是岸」。

黃怡騰說，我國老早就開放美國豬肉進口，但始終未開放含萊克多巴胺的豬肉，正是因為我國對萊克多巴胺有很多疑慮，開放含萊克多巴胺豬肉進口，難道台灣要進口美國賣不出去的豬肉嗎？

消基會於記者會中宣布，自10月20日發動「嚴拒萊豬進口」連署活動進程，迄今不到一個月，截至18日上午9時，已有11萬809名消費者參與連署，顯示消費者是多麼憤怒和不安。

消基會說，每天消費者諮詢電話，總有多名熱心消費者表達對秋鬥遊行融入1122反萊豬遊行運動的支持，詢問遊行的集合時間與地點。另根據主辦單位評估，當天會有2萬人上街。

消基會主張，依「消費者保護法」第3條規定，政府為達成保護消費者權益、促進國民消費生活安全的目的，應就「防止商品損害消費者之身體、健康或其他權益」、「確保商品之標示符合法令規定」，實施、檢討、改進有關法規及其執行措施。

另「食品安全衛生管理法」第4條亦規定：「主管機關採行之食品安全衛生管理措施應以風險評估為基礎，符合滿足國民享有健康、安全食品以及知的權利、科學證據原則、事先預防原則、資訊透明原則，建構風險評估以及諮議體系。」

消基會要求，政府應持續與美方談判進口非萊豬產品，為國人爭取更多健康權益；並鼓勵各級民意機關依照地方制度法制定嚴管萊劑牲畜產品；以及鼓勵各級機關及民間企業、工商行號拒用萊豬（牛）及進口雞產品。

消基會在新聞稿指出，最近以來，許多民眾向消基會反映：

1.美國有78％豬隻並非萊豬，但為什麼台灣一定非要進口施用萊劑的美豬？

2.如果一定要台灣向美國進口豬肉，那麼台灣可以要求購買那些78％不用萊劑的美豬嗎？

3.如果一定非買美豬不可，台灣可不可以要求其他22％美豬飼養業者，不要再使用萊劑作為飼料的添加劑，再來採購，從源頭袪除消費者的不安？

4.台灣向美國購買美豬，好歹也算是消費者，為何不能行使選擇權，要求購買沒有施用萊劑的美豬？

5.消費者想知道的是，政府在決定開放美豬進口時，有沒有為台灣消費者的利益著想？

消基會呼籲：政府對於萊豬的進口一事，應儘快向國民大眾公開說明開放萊豬進口之決策過程及理由，積極與國民對話，並據實說明，以祛眾疑而除國民之不安。

再者，消基會也嚴正指出，貿然進口萊豬（牛），除了危及國人健康外，更可能傷害本國加工食品企業的國際地位與貿易能量。台灣的食品加工產業品質精良、美味可口，又廣銷歐美國家；一旦萊豬（牛）進口台灣，導致加工產業極可能使用到萊豬（牛）原料，萬一被歐盟等先進國家檢驗出萊劑而遭全面退貨，請教蔡政府：這豈不是讓「食品產業國家隊」一夕崩盤，再也進不去歐美市場？！消基會提醒：千萬不要對美政府讓小利而毀全局！

消基會強烈要求蔡政府應儘速推動「食品履歷制度」的立法，建立完整食品履歷與溯源制度。

因為美國畜產品事實上是可溯源、有履歷，加以我國推動農（畜、漁）產品履歷至少也有5年光景，連通台美農產品履歷制度的最後一里路，應大有可為，蔡政府何不先完成這最後一里工程，加深民眾的安心度呢？！