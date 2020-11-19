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【反萊豬萊牛】逾11萬消費者參與連署　台灣消基會向政府提出5大質疑與5項建議

■美國萊豬將於明年元旦開放進口，衛生福利部長陳時中19日承諾，明年(2021年) 元旦前一定會派員赴美實地查廠，萊豬安全衛生必須「眼見為實」。■消基會董事長黃怡騰18日在記者會中表示，美國有78％的豬隻未用含萊克多巴胺飼料餵養，現在卻執意進口22％含萊克多巴胺的豬肉，呼籲政府「回頭是岸」。■消基會也嚴正指出，貿然進口萊豬（牛），除了危及國人健康外，更可能傷害本國加工食品企業的國際地位與貿易能量。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/11/19 16:23
消基會董事長黃怡騰 (左2) 18日在記者會上發言 (消基會官網) 

消基會董事長黃怡騰 (左2) 18日在記者會上發言 (消基會官網) 

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)美國萊豬萊牛明年(2021年) 叩關，消基會昨(18日) 召開記者會公布，不到一個月已破11萬名消費者連署反對萊豬（牛）進口。22日秋鬥遊行也將此議題納入，估2萬人上街。農委會主委陳吉仲對此表示尊重。

美國萊豬將於明年元旦開放進口，衛生福利部長陳時中今天(19日) 承諾，明年元旦前一定會派員赴美實地查廠，萊豬安全衛生必須「眼見為實」，也有信心進口後能清楚掌握流向與標示。

政府將於明年元旦開放含萊克多巴胺美豬進口，但至今尚未查廠，是否能如期開放引發外界關注。

萬一明年元旦前無法完成查廠，陳時中接受電台專訪時坦言，美豬仍會開放，但強調開放不等於讓它進來，未來即便真的進口，只要檢驗不合規定，同樣通通退運銷毀。

萊克多巴胺美國豬肉與牛肉明年將進口台灣，消基會昨(18日) 召開「面對萊豬壓境 台灣消費者，可以有更好的選擇！」記者會。

綜合CTWANT新聞網與中央社報導，消基會董事長黃怡騰表示，美國有78％的豬隻未用含萊克多巴胺飼料餵養，現在卻執意進口22％含萊克多巴胺的豬肉，呼籲政府「回頭是岸」

黃怡騰說，我國老早就開放美國豬肉進口，但始終未開放含萊克多巴胺的豬肉，正是因為我國對萊克多巴胺有很多疑慮，開放含萊克多巴胺豬肉進口，難道台灣要進口美國賣不出去的豬肉嗎？

消基會於記者會中宣布，自10月20日發動「嚴拒萊豬進口」連署活動進程，迄今不到一個月，截至18日上午9時，已有11萬809名消費者參與連署，顯示消費者是多麼憤怒和不安。

消基會說，每天消費者諮詢電話，總有多名熱心消費者表達對秋鬥遊行融入1122反萊豬遊行運動的支持，詢問遊行的集合時間與地點。另根據主辦單位評估，當天會有2萬人上街。

消基會主張，依「消費者保護法」第3條規定，政府為達成保護消費者權益、促進國民消費生活安全的目的，應就「防止商品損害消費者之身體、健康或其他權益」、「確保商品之標示符合法令規定」，實施、檢討、改進有關法規及其執行措施。

「食品安全衛生管理法」第4條亦規定：「主管機關採行之食品安全衛生管理措施應以風險評估為基礎，符合滿足國民享有健康、安全食品以及知的權利、科學證據原則、事先預防原則、資訊透明原則，建構風險評估以及諮議體系。」

消基會要求，政府應持續與美方談判進口非萊豬產品，為國人爭取更多健康權益；並鼓勵各級民意機關依照地方制度法制定嚴管萊劑牲畜產品；以及鼓勵各級機關及民間企業、工商行號拒用萊豬（牛）及進口雞產品。

消基會在新聞稿指出，最近以來，許多民眾向消基會反映：

1.美國有78％豬隻並非萊豬，但為什麼台灣一定非要進口施用萊劑的美豬？

2.如果一定要台灣向美國進口豬肉，那麼台灣可以要求購買那些78％不用萊劑的美豬嗎？

3.如果一定非買美豬不可，台灣可不可以要求其他22％美豬飼養業者，不要再使用萊劑作為飼料的添加劑，再來採購，從源頭袪除消費者的不安？

4.台灣向美國購買美豬，好歹也算是消費者，為何不能行使選擇權，要求購買沒有施用萊劑的美豬？

5.消費者想知道的是，政府在決定開放美豬進口時，有沒有為台灣消費者的利益著想？

消基會呼籲：政府對於萊豬的進口一事，應儘快向國民大眾公開說明開放萊豬進口之決策過程及理由，積極與國民對話，並據實說明，以祛眾疑而除國民之不安。

再者，消基會也嚴正指出，貿然進口萊豬（牛），除了危及國人健康外，更可能傷害本國加工食品企業的國際地位與貿易能量台灣的食品加工產業品質精良、美味可口，又廣銷歐美國家；一旦萊豬（牛）進口台灣，導致加工產業極可能使用到萊豬（牛）原料，萬一被歐盟等先進國家檢驗出萊劑而遭全面退貨，請教蔡政府：這豈不是讓「食品產業國家隊」一夕崩盤，再也進不去歐美市場？！消基會提醒：千萬不要對美政府讓小利而毀全局！

消基會強烈要求蔡政府應儘速推動「食品履歷制度」的立法，建立完整食品履歷與溯源制度。

因為美國畜產品事實上是可溯源、有履歷，加以我國推動農（畜、漁）產品履歷至少也有5年光景，連通台美農產品履歷制度的最後一里路，應大有可為，蔡政府何不先完成這最後一里工程，加深民眾的安心度呢？！

因此，針對「萊豬（牛）進口一事，消基會呼籲：

  • 一、請消費者持續大力連署消基會發起的「嚴拒萊豬進口」連署活動，以展現強烈民眾意旨；
  • 二、深耕農產履歷制度並接軌國際，在食安核心制度上，確保消費者信心與安心；
  • 三、持續與美方談判進口非萊豬產品，為國人爭取更多健康權益。
  • 四、鼓勵各級民意機關依照地方制度法制定嚴管萊劑牲畜產品；
  • 五、鼓勵各級機關及民間企業、工商行號拒用萊豬（牛、雞）產品。
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