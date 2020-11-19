藝人陳昇口腔癌取消演唱會　醫師：注意6大症狀!

【健康醫療網／記者林怡亭報導】藝人陳昇17日在臉書貼文指出，因例行健康檢查發現口腔有腫瘤，已做完手術休養中。欒醫師門診來了位年輕的夜班司機大哥，紅唇族的他有點感冒症狀，張嘴檢查發現，口腔黏膜顏色不對，也有看似潰爛很久的傷口，進行口腔黏膜篩檢確診為口腔癌。

男性口腔癌 國內十大癌症第六位

樂生療養院欒智偉醫師表示，根據國民健康署資料顯示，男性口腔癌為國內十大癌症第六位，台灣每年逾6,000名新診斷口腔癌個案，2,700人因口腔癌死亡。發生原因與口腔黏膜長期受刺激，致使細胞變性有關，例如吸菸、檳榔、喝酒、梅毒、口腔衛生不良、長期食用過熱、太辣等刺激性食物及假牙摩擦等，都可能是致癌因素。

口腔癌自我檢查 六大症狀

欒智偉指出，民眾若有以下各種情形時即應提高警覺，並立即到醫院做進一步的口腔檢查，或必要時做病理切片檢查。

1.口腔黏膜顏色改變：變白、紅、褐或黑，且無法抹去。

2.潰瘍：超過兩週以上未癒合之口腔黏膜潰瘍。

3.腫塊：口內或頸部任何部位不明原因之腫塊。

4.舌之運動與知覺：舌頭的活動性受限制，導致咀嚼、吞嚥、說話困難或舌頭半側知覺喪失、麻木。

5.顎骨與牙齒：顎骨局部腫大，導致臉部左右不對稱。

6.黏膜之知覺與開口度：口腔黏膜乾澀、灼熱、或有刺痛感，開口受限制，張嘴時口腔黏膜拉緊。

口腔癌篩檢 早期發現且存活率高

欒醫師指出，口腔癌篩檢又稱口腔癌黏膜篩檢。民眾可至全台口腔癌篩檢及確診醫院進行篩檢，政府已針對有抽菸或嚼檳榔(含已戒)之30歲以上民眾，以及18歲以上未滿30歲之原住民，每兩年一次免費篩檢。早期發現的個案高達8成，早期口腔癌治療5年存活率有7成以上，如果延宕病情到第三、四期，存活率就降至5成5以下。

預防勝於治療

欒醫師鼓勵民眾，口腔癌雖然號稱最短命的癌症，但為了自身健康和家人的幸福，民眾應提高警覺，提早發現提早治療，關心您的健康。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48158/

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