台灣健保費率恐破5％　月薪4.2萬單身上班族每年將多破千元

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）健保財務連年虧損，明年安全準備金將見底，健保會明（20）日將開會討論費率。據了解，費率恐從現行4.69%一口氣突破5%大關，以2種方案推估，月薪4.2萬元單身上班族每月約增百元健保費。

全民健保財務已連續第4年虧損，預估最晚明年底健保虧損將突破新台幣771億元，安全準備金將低於1個月，達到調漲保費標準，全民健康保險會明天將開會討論明年的健保費率。

據了解，明年健保費率共有醫界、付費者2種方案，醫界方案為5.52%，漲幅高達17.7%，而健保署試算的付費者版本為5.47%；但有健保會委員指出，這兩種方案對於付費者代表來說還是太高，週五可能將再提第三個版本。

以一名月薪4萬2000元的單身上班族為例，目前健保費率4.69%，每月須負擔健保費為591元，若調至5.47%，每月將多繳98元；若調至5.52%，每月將多繳104元，一年花費則破千，但如果有眷屬依附投保，金額會更高。

不過，有健保委員透露，兩版本對於付費者而言仍太高，可能會再提第三個版本，目前認為較可接受的費率是回到2012年的5.17%，月薪4.2萬元單身勞工每月約多繳60元。

值得注意的是，根據健保署過去推估，即便明年健保費率漲破5%，安全準備金恐怕也只夠撐到2023年，最快2024年又會再度不足1個月，得再次調整費率，一次漲到法定上限6%，甚至更高，才足以因應健保費支出。