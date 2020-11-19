美國參議員促邀蔡英文訪美　提案支持與台灣洽簽FTA

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）美國共和黨籍聯邦參議員Pat Toomey 週日（18）在一場研討會中表示，他將於參議院提出支持台美洽簽自由貿易協定的決議案，並稱美國應邀請總統蔡英文來訪。

Toomey 週日出席由大陸委員會委託、台灣民主基金會及美國傳統基金會（The Heritage Foundation）合辦的「挑戰時期下的美台夥伴關係」線上研討會，並直言美國應升級與台灣的經貿關係，

Toomey 表示，他將在本週於參議院提出支持台美洽簽自由貿易協定（FTA）的決議案。坦言川普（Donald Trump）政府向來對於自由貿易有疑慮，Toomey 指出前美國副總統拜登（Joe Biden）過去有支持自由貿易協定的紀錄，因此他樂觀看待，「我打算按照這個方向敦促新任的政府。」

外交部發言人歐江安今（19）日則回應，台美經貿關係一向緊密，未來政府各相關部會將持續互相配合，積極推動各項能讓台灣與國際接軌的經貿政策，累積台美貿易協議的正面動能，「我們也會持續掌握美國國會對此議題的討論。」

Toomey 也提及美國應升級對台灣的外交支持，以抗衡中國透過施壓將台灣排除在國際社會之外的手段，他並建議政府邀請蔡英文正式訪問華府。

對此，歐江安則表示，感謝Toomey 的美意及對台灣的友誼與支持，強化台美兩國各層級及各領域的互動與交流，一向是雙方長期共同努力的目標，「不過外交部目前沒有安排蔡總統訪問華府的規劃，未來我國政府將持續以務實態度，穩健深化台美雙方在各個領域的合作夥伴關係。」