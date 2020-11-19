台積電投資鳳凰城 駐美官員：台美高度互信

美國亞利桑那州鳳凰城市議會今天通過與台積電的開發協議。駐洛杉磯辦事處長黃敏境表示，台積電在美設廠的計畫代表台美經貿往來熱絡，兩國高度互信。



鳳凰城市議會今天全票通過，針對台灣積體電路製造公司在鳳凰城設立半導體廠的開發協議，市政府將動用2.05億美元（約新台幣58億元）經費改善道路和水源等基礎建設。



根據市議會紀錄，台積電這筆120億美元的設廠計畫將是亞利桑那州有史以來最鉅額的單筆外國投資案之一，估計20年間直接創造382億美元的經濟產值。



鳳凰城市府期待台積電進駐後，5年內創造1900個全新職缺外，為周邊產業帶來成千上萬的工作機會。特別在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）期間，許多遭到裁員或放無薪假的人可望受益。



黃敏境向中央社記者表示，台積電是全世界執牛耳的半導體製造商，這次在鳳凰城的投資計畫，代表台美雙方經貿往來穩健，兩國高度互信。尤其在產業鏈重組的時代，互信基礎特別重要。



黃敏境說，台積電受美國肯定，更在世界舞台發光發熱，期待台灣更多的企業家，在研發、生產、製造的各方面繼續努力，未來有第二個、第三個台積電。



黃敏境說，憑藉高科技產業成功，台灣在全球的科技產業鏈扮演不可或缺的角色，有助國內經濟安全、全球市場穩定。這次台積電在美國設廠的計畫，代表台美關係因為經貿合作、人民交流而一天比一天更好。