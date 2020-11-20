〈時評〉決定不給中天換照 台灣NCC未來挑戰更大

國家通訊傳播委員會（NCC）18日討論中天新聞台換照 案，最後做出不予換照決議，並於下午舉行記者會，由主委陳耀祥（中）對外說明換照審查的決... 國家通訊傳播委員會（NCC）18日討論中天新聞台換照 案，最後做出不予換照決議，並於下午舉行記者會，由主委陳耀祥（中）對外說明換照審查的決議過程，中天新聞台派出多名記者（右）到場關注，並輪番發問。 中央社記者吳家昇攝 109年11月18日 (來源 中央社)

國家通訊傳播委員會（NCC）正式駁回中天新聞台申請換發執照，決定不予換照，外界批評是箝制言論自由，但法規既然有定期審查的規定，目的就是賦予主管機關權利，去好好檢視各家電視台的營運情況，而不是電視台領到執照後，以為可以永續經營，不受任何監督。

中天新聞台無法換照，牽扯層面相當廣泛，但主要攻防來自於有太多假新聞，缺乏自律機制，以及大股東介入新聞經營、影響新聞走向等。首先，在假新聞方面，支持中天新聞台的人士聲稱，行政院前發言人丁怡銘對牛肉麵的發言一樣是假新聞，只要道歉就沒事，但中天新聞卻面臨關台的命運。

然而，行政院是由總統提名，總統是由人民每四年選出一次，行政院若是做不好，無法贏得人民的認同，下次選舉時，自然會因為失去選票而下台；中天新聞台換照申請也是類似情形，讓NCC委員會與外部學者專家，可以藉這個機會檢視中天新聞的運作，若缺乏這個機制，豈不是所有電視台只要拿到執照後，就能恣意妄為，勢必不天下大亂？

其次，中天新聞台有太多涉已新聞，尤其是遇到特定情事時，往往以大篇幅、不少時段來報導，當自身成為新聞主角時，往往就失去平衡和客觀，這方面令NCC無法接受。

最令NCC質疑的部分，是中天新聞台大股東蔡衍明介入新聞台的經營，直接影響到新聞處理和評論走向。雖然蔡衍明在日前的公聽會上全盤否認，加上這方面本來就很難認定，往往也缺乏證據，不過，後來流出中天內部高層對話的群組截圖，NCC認定是權力指揮關係，以此證明蔡衍明嚴重干預新聞室內的新聞自由，成為壓垮中天新聞台的稻草之一。

NCC決定不換照後，中天新聞台肯定會祭出法律戰，不過，從整個攻防來說，中天新聞台可能占不到任何優勢，最後可能難逃被關台的命運。

值得注意的是，從這次事件來看，被批評是「髒兮兮」的NCC，日後將成為藍營和支持者攻擊的目標，更也可以預見一些立場親綠的電視台，可能會面臨更多的檢舉，這些都會交到NCC來處理，NCC未來如何因應這些難題，恐怕也是一大挑戰。

（作者李平華，資深媒體人）