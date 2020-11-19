當車手錢多事少離家近？外籍混血兒兼職詐騙成員遭台北警逮補

（台灣英文新聞/台北綜合報導）1名非裔混血兒因長期無固定職業，想輕鬆賺外快，居然擔任詐騙集團車手，選在人流複雜的台北士林夜市附近領取贓款，被警方鎖定後，11月10日一舉逮捕。全案訊後將祈嫌依違反詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送士林地檢署偵辦，並賡續追查詐騙集團上游。

台北市警察局士林分局表示，11月初發現轄內特定路段遭詐騙車手提領情形有增多趨勢，遂透過大數據分析研判，鎖定一名疑似外籍男子犯嫌，皆於士林夜市周遭提領詐騙贓款。

警方11月10日在士林夜市大南路，發現鎖定犯嫌，遂趁犯嫌欲開門返回租屋處時，立即上前盤查，該名犯嫌神色慌張、言詞閃爍，經現場員警耐心詢問下，終突破犯嫌心防並於身上查獲數張非本人提款卡及贓款新臺幣5萬元。

警方經過調查後發現，88年次的祈姓嫌犯，是非裔混血兒，由於目前無固定職業，擔任詐欺集團車手賺取外快。

祈嫌坦承，自10月起承租套房於士林夜市內迄今，透過人潮掩飾，就近在士林夜市附近提領詐騙贓款。全案訊後將祈嫌依違反詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送士林地檢署偵辦，並賡續追查詐騙集團上游。

士林分局呼籲，詐騙集團常藉短期、輕鬆賺取高額薪資招募車手，並強調工作內容絕對合法。一旦車手經警方查獲，詐騙集團便立即斷開所有聯繫、消失無蹤，由車手扛下所有法律責任。