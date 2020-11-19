籲中國對話　台灣陸委會：維持兩岸穩定是雙方責任

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）大陸委員會主任委員陳明通日前在一場台美合辦的智庫演講中表示，維護台海和平是台灣與中國共同的責任，呼籲北京發揮大國風範，謹慎務實地處理雙方歧異。

陸委會委託台灣民主基金會及美國傳統基金會（The Heritage Foundation）舉行「挑戰時期下的美台夥伴關係」線上研討會，陳明通遠端出席活動並以「和平穩定是兩岸共同責任與最大利益」為題致詞。

根據陸委會，陳明通表示，維持兩岸關係的穩定是兩岸共同責任，台灣與中國應在符合對等尊嚴的原則下，促成有意義的對話；陳明通並呼籲北京「摒棄猜忌或透過脅迫遂行目的的思維，務實處理問題」。

此外，陳明通也呼籲北京跳脫狹隘的政治框架，尋求溝通對話的可能。他指出，當前兩岸關係持續惡化的癥結，在於中共當局片面設定兩岸互動的政治前提，「我們呼籲北京當局放棄強加於人的框架，發揮彈性、智慧與創意」，讓雙方展開有意義的對話，減少誤判及誤解，共商和平相處之道。

陳明通提及，今年以來，中共不斷加大對台灣的打壓及威嚇，包括軍事侵擾行動等，其目的是要「製造台灣恐懼的心理壓力，強迫我方妥協」。陳明通認為，這與中國國家主席習近平近期強調中國永不稱霸、不擴張、愛和平等盼消弭外界疑慮的立場充滿矛盾。

陳明通接著指出，台美關係近年來則堅實發展，雙方交流合作也更為密切，台海和平與區域繁榮緊密關聯，台灣作為亞太安全戰略負責任的一方，將持續深化台美關係與國際合作，為雙方共同建構安全繁榮之利益聯結，奠定堅實基礎。