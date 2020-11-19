美國聯邦失業救濟計畫快到期國會「無佳音」　1300萬人恐沒錢過年

圖為美國拉斯維加斯民眾，今（2020）年3月在一處失業救濟站外排隊等待申請救濟金的畫面。（美聯社圖片） 圖為美國拉斯維加斯民眾，今（2020）年3月在一處失業救濟站外排隊等待申請救濟金的畫面。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）美國聯邦疫情相關救助計劃已過期或即將到期，倘若國會未能於近日通過延長救助計畫，年底會有上千萬美國失業民眾，領不到任何失業補助金。

根據美國三月底上路的《新冠肺炎疫情援助、救濟和經濟安全法案（CARES）》，聯邦政府每周額外發放失業者600美元補助金，也就是說，失業者除了各州既有可申請的救濟金外，每周還可額外獲得這筆補助。今年七月底該計劃已到期，但仍有另兩項計劃還在運作，幫助到上千萬美國人。當時共和黨人士就有人批評，每周600美元的額外補助，根本就讓部份失業勞工的救濟金比上班所得還高，恐阻礙他們重返勞動市場，但民主黨人士則希望維持每周額外600美元的措施，甚至延長至2021年。

一項美國勞動部官方數據顯示，2018年16至24歲全職美國青年平均周薪為549美元（約新台幣15,656元）。此外，美國家戶負債也高，儲蓄習慣多不如華人社會，因此疫情發生後，許多家庭只要一個月沒收入就會陷入困難，現金流中斷，租金、房貸、車貸、或卡債等等都繳不出來。

不只救濟金，CARES法案也保障房貸能獲銀行延展或暫停償還，大多數案件延展期限是在今年年底至明年5月間，待延展期結束再盡快恢復償還欠款。

2020美國總統大選民主黨拜登勝出，但現任總統川普的法律攻防戰增添政治變數，至於國會，美國眾議院民主黨可望取得多數。目前，本屆兩黨議員仍在協商一項2兆美元的疫情救助計劃，該計劃是否能在新國會就任前通過仍是未知數。拜登周一呼籲共和黨議員齊心讓該案於年底前通過，銜接即將到期的兩項疫情救助計劃，讓沒有地方救濟金可領的失業者能好過年。

經濟學家看救濟金的得與失？

華郵報導，11月第一周，美國初領失失業救助申請數量略降至70.9萬人（前一周為75.7萬人），但仍在歷史高位，高於疫情爆發之前的最高水平。

路透社訪問一些經濟學家，他們對於年底就業市場相當悲觀，尤其現在美國新冠病毒感染人數飆升，加上冬季也是許多病毒的好發季節，因此失業人數可能還會增加，因此政府的補助不能少。同一時間，有些失業人口失業期間過長，因此不再具備地方的救濟金領取資格，因此他們就求助於疫情下的聯邦救助計畫。倘若另兩項相關救濟計劃到期，加上新的計劃銜接不上，聖誕與新年假期恐怕有1,300萬美國人什麼救濟金都沒有，屆時沒錢付租金、買日用品和支付其它帳單，景象相當可怕。

除了建議延長救助，經濟學家也建議讓自由接案者及小商家老闆，也可以申請聯邦補助。

對華人社會來說，失業救濟金領得比上班所得高，乍聽之下很荒謬，但路透社引用其它分析師說法，這個情況主要發生在易受景氣影響工作機會的貧困弱勢族群（尤其是非裔與拉丁裔美國人），現在這筆救濟金其實可以幫助他們補充儲蓄，幫助百萬人暫時擺脫貧困，甚至可以讓他們增加支出，不讓整體消費活動完全陷谷底。