【情話別亂說】6月間才傳抵押豪宅　香港藝人周星馳被前女友于文鳳追討近25億元

延伸閱讀

【有片】超現實「故事宮寓」 徐若瑄、張鈞甯、張榕容、連俞涵與瑞瑪席丹5大美女•化身故宮文物

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）武漢肺炎疫情重創各行各業衝，各國娛樂圈也不例外，許多大片拍攝工作暫停，藝人也得想辦法調度資金。6月間台灣雅虎曾報導，人稱「星爺」的周星馳似乎因為缺資金周轉，被發現將市值超過42億台幣的山頂超級豪宅「天比高普樂道12號屋」抵押給美資銀行摩根大通。

「星爺」周星馳今年已58歲了 (中央社檔案照片)

屋漏偏逢連夜雨，周星馳最近又被前女友于文鳳追討港幣7000萬元（約新台幣25億元），雙方18日對簿公堂。

綜合港媒與中央社報導，周星馳與于文鳳於1997年成為情侶，其後于文鳳代為管理周星馳的個人物業和投資產品，兩人的戀情於2011年告終。

據報導，于文鳳的代表律師昨(18日) 在高等法院陳辭，指于文鳳和周星馳於2002年訂定了書面和口頭協議，前者可以獲得為周星馳所投資的所有產品中的一成利潤。這些投資產品包括基金投資和房宅買賣等。

有關項目包括山頂豪宅「天比高」、大埔豪宅「比華利山」3個單位連5個車位，以及周星馳旗下投資基金等項目，涉款超過7000萬港元，惟于文鳳至今仍未獲得任何佣金。

報導表示，代表周星馳的律師指出，周星馳承認曾口頭允許將投資利潤的一成給予于文鳳，但只屬熱戀中的情話，並非是有意建立法律關係的承諾。

辯方還指出，周星馳一向投資有道，投資經驗較于文鳳更為豐富。

此外，周星馳曾在諮詢于文鳳之後進行投資，卻損失了1300萬元，當中于文鳳完全免責，這也令人質疑兩人的協議書並非出於商業決定。

綜合媒體報導，周星馳最為成功的一項投資是於2004年與菱電集團合作，以3.2億元購入山頂「天比高」地皮並重建為4幢獨立洋房，其後出售當中3間洋房，共獲利14.5億港元。

原告及被告18日皆沒到庭，只有周星馳姊姊周文姬聽審。案件19日續審。

延伸閱讀

【有片】超現實「故事宮寓」 徐若瑄、張鈞甯、張榕容、連俞涵與瑞瑪席丹5大美女•化身故宮文物