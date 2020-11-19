【友直友諒友多錢】感念友人不離不棄 喬治克隆尼贈多名好友各「1百萬美金」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）已淡出螢光幕的59歲好萊塢影星喬治克隆尼（George Clooney），曾受封全球最性感男人，但不為人知的是，他對朋友的大方程度，也著實令人目眩神迷。

日前喬治克隆尼接受GQ專訪時，透露了一樁軼事，他曾於2013年餽贈14名友人各1百萬美金，這慷慨之舉連聖誕老公公也自嘆弗如。據他所述，他當時與珊卓布拉克（Sandra Bullock）主演的電影《地心引力》（Gravity），並不被看好，廠商只願以分紅作為片酬，不料該片大獲好評，意外大賣，他也因此荷包滿滿。

當時他尚未成家，想到數十年來曾在他倉皇無助、破產低潮時協助他的友人，便決定用最實際的現金餽贈答謝不離不棄的14名摯友。然而，1人1百萬美金，總共1,400萬現金，這麼大筆金額，哪能輕易取得？

這過程還真有如大盜電影。喬治克隆尼做了些研究，發現在洛杉磯的一處神秘地點，有現鈔可供提領。於是他便弄了輛破貨車，直達地點的地下金庫，將14個Tumi袋裝滿鈔票後駛離。他笑稱，當時知情者只有一名助理與幾名保全，保全們得知後當場「嚇到X屎」。

來到劇情高潮，翌日喬治克隆尼邀請了14名友人齊聚一堂，接著拿出一張地圖，指出一個個他曾造訪之處，並感謝他們多年襄助，讓他得以看盡這花花世界。他對眾人說，「那我該怎麼報答這些人呢？不如來個1百萬現金吧。」

或許就是這般瀟灑帥氣，成就了喬治克隆尼的性感。他在訪談中說道，有回在拉斯維加斯某飯店遇見一名富商，聊到此贈金故事，那大亨還不可思議地問他，為何要做這種事？他只是笑笑反問，「那你為何不做呢，蠢貨？」