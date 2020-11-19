〈時評〉閒話美國大選曝露的問題

11月3日的美國總統選舉，已浮出許多系統性問題。這些問題加總起來，對選舉的公正性與公平性，無疑都會造成傷害，也是拜登已自行宣稱當選，川普卻仍拒絕認輸的關鍵所在！如何亡羊補牢，關乎民主制度的信度與效度，美國人應該關心，國際民主社會也勢必看在眼裡；至於美國大選制度要何去何從，吾等既然沒有投票權，當然也只有「閒話」的份！

專制國家，直接沒收選舉，沒啥好談的；落後民主國家，選舉舞弊造假不是新聞，不舞弊、不造假才是新聞；民主世界龍頭老大的美國，如果選舉也出現不該有的嚴重瑕疵弊端，那就讓人訝異又扼腕了！

拜登陣營喊「每一票都要算」，對極了！但是，每個合格登記選民都只有一票，還有死人不能投票，連出現單一個案都不應該、不容許，更是對中之對！主流媒體諱莫如深、網路言之鑿鑿的幽靈選票（如死人投票，一人投超過一票），是要隨投票的結束而船過水無痕，爾後讓歷史一再重演，還是要鍥而不捨，追查個水落石出，讓類似弊端此後不再發生？

「司法觀察（Judicial Watch）」組織選前兩天（11月1日）宣布其研究顯示的「美國29州的353個縣的註冊選民比符合投票年齡的公民多180萬」，如果不是無的放矢，那就太駭人聽聞了！還有，密西根州、威斯康辛州創記錄的近九成投票率，高到匪夷所思地步，簡直是奇蹟。是選情緊繃激出超高的投票率，還是另有不可告人的隱情？

媒體，可以有個別的政治立場，但隱瞞訊息、扭曲事實甚或故意釋放假新聞、假消息以誤導選民，卻是非常之不道德，也無異讓第四權成為戴上正義使者面具的魔鬼代言人！平日跟主流媒體相當程度不對盤的川普，在這次選戰中明顯吃了許多暗虧，那是主流媒體出賣靈魂良心，是第四權的墮落，是公親變事主，不是用一句「川普自作自受、自討苦吃」就可以圓說的。

尤其是選後六天（11月9日），美國輝瑞大藥廠和德國Bio N Tech公司聯手研發的武漢肺炎疫苗臨床試驗保護效力高達90％的消息在媒體曝光，時間點的巧合，讓人懷疑其中是否有藥廠配合媒體刻意甚或惡意精心操作的可能？

美國幅員廣大，要所有合格登記選民在投票當天，持身分證件親赴投票地點投下個人神聖一票，確實有其困難度，不過，加上立意良好的「事前」「現場」投票，已可避免選民投票日的時間不便與分散可能的排隊人潮，也杜絕死人投票、一人投多票的可能。

通訊投票則顯然相對問題多多：誰能保證申請的選票不會有被攔截、搜刮、代投的情事？誰能保證投郵的每一封選票，穿越時空後，最後都會抵達計票處？誰能保證郵寄途中，不會夾帶幽靈選票？還有，會有人製作偽鈔（甚至有北韓曾印製大量美元假鈔的說法），難道不會有有心人士（甚至想影響選舉結果的敵對國家，例如中國）大量製作假選票，再郵寄投票所嗎？

台灣在中國國民黨一黨專政獨大的年代，執政的中國國民黨，賄選是光明正大的、作票是公開的、開票途中突然停電更是必然的過程。在李登輝執政後期，這些難堪的選舉黑幕，除了賄選還未根除，作票和開票途中突然停電基本上已不復見。今天，在台灣，選舉當夜就結果揭曉；對大選投開票出現諸多亂相的美國來說，台灣幾無爭議瑕疵的投開票作業，何嘗不是可以攻錯的他山之石？

（作者為新竹教育大學退休副教授）