五眼聯盟關切港議員遭取消資格 籲中國立即復職

以美國為首的五眼聯盟（Five Eyes）今天發表聯合聲明，對中國取消香港立法會議員資格表達嚴重關切，並要求中國履行對國際的承諾及對香港人民的責任，立即讓相關議員復職。

五眼聯盟聲明指出，澳洲、加拿大、紐西蘭、英國外交部長及美國國務卿重申，對中國取消香港立法會議員資格的新規表達嚴重關切，「在實施港區國安法並延後9月的立法會選舉後，這項決定進一步破壞香港高度自治及權利與自由」。

聲明寫道，中國的舉措明確違反具有法律約束力、在聯合國登記的中英聯合聲明下應盡的國際義務，也違反了中國讓香港享有「高度自治」及言論自由權的承諾。

五眼聯盟成員國認為，在9月的香港立法會選舉延期、對幾名民選立法會議員提出指控，並採取行動破壞香港活躍的媒體自由後，讓立法會議員失去資格的新規，看來是要讓所有批評聲音噤聲。

聲明指出：「我們呼籲中國停止破壞香港人民依據中英聯合聲明和基本法選出代表的權利。為了香港的穩定與繁榮，中國和香港當局尊重香港人民表達合理關切和意見的管道極為重要。」

五眼聯盟最後表示，身為國際社會的領導成員，盼中國履行國際承諾，以及對香港人民的責任，並呼籲中國中央當局重新考慮針對香港立法會的行動，立即讓相關議員復職。

香港泛民主派4名立法會議員11日遭當局褫奪議席，當局聲稱是依據中國全國人大常委會的決定執行，並稱今後參選或者出任立法會議員者，都適用此決定。