美國亞利桑那州鳳凰城　批准與台灣晶圓大廠「台積電」開發協議

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）官員當地時間18日無異議批准與台積電的開發協議。根據此協議，市府資金將為市內一項耗資120億美元的半導體工廠計畫，提供2億500萬美元做為改善道路、水源等基礎建設的經費。

路透報導，台積電是全球最大的晶片代工廠，同時為蘋果公司（Apple Inc）、高通公司（Qualcomm Inc）和其他多家科技公司生產半導體。

台積電美國設廠計畫是在11月10日正式拍板定案，董事會核准於美國亞利桑那州設立100%持股子公司，實收資本額35億美元，折合新台幣近1000億元。

中央社10日報導，台積電今年5月宣布有意於亞利桑那州興建且營運一座5奈米12吋晶圓廠，預計2021年動工，2024年量產，月產能2萬片。

市場關注，美國總統大選由民主黨候選人拜登勝出，是否影響台積電美國設廠計畫。台積電多次強調，美國設廠是以客戶需求考量，並沒有政治考量。

繼先前在LinkedIn釋出2020 U.S. Recruitment徵才訊息，開出研發工程師等18項職缺，工作地點為台灣及美國亞利桑那州鳳凰城後，台積電董事會10日正式確定美國設廠計畫。

台積電董事會核准於亞利桑那州設立100%持股子公司，實收資本額35億美元，折合新台幣約997.5億元。台積電表示，亞利桑那州廠將依原訂計畫於2021年動工，2024年量產。