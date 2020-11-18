台灣國父紀念館明年起大整修　工程期間戶外中山公園照常開放

台灣國父紀念館明年起開始整修(示意圖/國父紀念館) 台灣國父紀念館明年起開始整修(示意圖/國父紀念館)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)國立國父紀念館將於2021年初進行館內外分段大整修，至於未來是否將全面封館還在討論中，預計明年初動工，2025年完工，總預算為16億元。

國父紀念館館長王蘭生剛上任，就接手浩大的「跨域加值公共工程計畫」，預計將於明年初開始動工，首先登場的是中山文化園區景觀改造工程施工，並將於完工時接著進行大會堂暨周邊設施升級工程，至於國父紀念館會部分開放或全面封館，王蘭生表示還在討論中。

國父紀念館設立已逾48年，部分設施已屬老舊，105年1月29日該館初次獲得行政院核定「跨域加值公共工程計畫」，又於109年8月25日修正計畫通過，總經費提高為新臺幣16億3,200萬元，主要工項將於明(2021)年初啓動，包括大會堂暨周邊設施升級、國際化優質展示空間及中山文化園區景觀改造等三項。

明年初將進行的園區景觀改造，以回復王大閎建築師半世紀前的原始設計精神，工程內容包括中軸景觀花圃改造為雙排樹、噴水池景觀改造為映池、新設三張犁支線懷舊鐵道意象、欄杆圍牆保留並更新、東側步道綠地景觀改造及翠湖周邊景觀改造等，預計111年底完工，屆時將接續進行大會堂暨周邊設施升級工程，直到114年底全館工程落成。

館長王蘭生強調，園區工程採分期分區方式進行，工程期間中山公園照常開放，僅有小部分活動區域受影響，儘量不影響民眾的使用權益，歡迎民眾在工程期間持續來國父紀念館；希望透過這次工程改造，突顯該館特有的古蹟建物與藝術文化紀念意象，成為人人喜愛的休閒場域。



國父紀念館館長王蘭生(左三)與團隊(圖/台灣英文新聞)