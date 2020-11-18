台灣飛官蔣正志夜航遭疑過勞　F-16在20秒內急墜7000呎

飛官上校蔣正志昨晚駕駛F-16戰機失聯迄今。外傳蔣正志執行夜航任務前休息不足，空軍18日說，根據他當天行程，並沒有違反相關規定情事。

蔣正志駕駛的F-16戰機（編號6672）昨天傍晚6時5分起飛執行表定夜航訓練，起飛2分鐘後失聯。針對F-16事件，空軍司令部今晚舉行記者會，公布初步調查證據，由空軍司令熊厚基上將、戰訓處長顏有賢少將、飛安組長林正忠上校等人說明。

熊厚基表示，雷達軌跡顯示，晚間6時6分7秒，6672號機高度指示為7000呎；6時6分21秒，高度指示為4000呎；6時6分27秒，高度指示為0呎。也就是說，戰機在20秒內急墜7000呎。

媒體詢問，蔣正志是否白天開會、晚間執行夜航訓練，未休息8小時。另外，是否45天內會公布初步調查報告。

顏有賢表示，根據規定，若執行夜航，中午12時30分「以前」不能再做任何事，要有充分休息時間，而早上開會並未違反相關規定。

不過，空軍會後澄清，根據規定，若有夜航，飛行員前一天晚上應有8小時睡眠，而執行任務當天中午12時30分「以後」不能排任何活動。

至於調查期程，林正忠說，有既定程序，未來會有3個工作節點，包括45天完成階段事實報告、180天完成啟動報告，1年內完成調查報告，期間則適時視需要對外公布。