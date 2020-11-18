台灣文策院創意內容大會盛大開幕　媒合會、國際論壇、展覽台北信義區登場

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)文策院「TCCF創意內容大會」協助國內外產業媒合，並加入國際論壇及展覽等活動，於18日寒舍愛美酒店、新光三越A11及威秀廣場登場。

文策院「TCCF創意內容大會」18日正式開幕，其中「未來內容展示體驗」及 「Taiwan HYPE」也已於昨日登場，大會以「交易媒合」、「論壇」、「展覽」於信義區三大場地登場，媒合會匯集22 國共274 位國際買家，精選台灣多件原創文本，於線上及實體展區和國內外買家業界交流。



優人神鼓於未來內容展示體驗區展出(圖/台灣英文新聞)

位在新光三越A11六樓信義劇場的「未來內容展示體驗展區」，由王騰崇及謝杰樺出任策展人；展區可見公視以影集高品質掃描技術捕捉《天橋上的魔術師》場景、導演徐漢強的VR新作《星際大騙局》、HTC與英國倫敦V&A跨國合製聯合出品的《好奇的愛麗絲》，一場結合童話、插畫、與VR的互動體驗等；其中，XR Future將模擬一個平行時空的線上TCCF會場，讓整體展會存在另一個時空。



Taiwan HYPE展區可見台灣小至研發產品(圖/台灣英文新聞)

威秀廣場上的「Taiwan HYPE」展覽，原本將於今年三月參加全球最大跨域展會「西南偏南藝術節」（South by Southwest, SXSW）中的台灣館展覽，可見用想像打造未來食物文化的可能性的「未來食農」、將一次性塑膠廢棄物賦予新的使用價值的「第二湯匙計畫」，以及植物藝術家運用新興的紡織材質，與建築創作團隊合作「紡織植物園」等超過30 組台灣跨界團隊。

此外，大會舉辦的國際論壇也很精彩，邀請到澳洲Google創新實驗室創意總監Tea Uglow及唐鳳針對「後疫情時代的眾感未來」開講，「劇場的新語彙」則由法國里昂國家戲劇中心總監及黃翊分享經驗，另還有三場從市場、和製及投資角度的國際論壇將於19日韓舍愛美二樓舉行，需先事先報名。