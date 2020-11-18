台灣「始多利交易所」把想法變現金　副總統賴清德童心大發玩不停

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)文策院主辦的創意內容大會始多利交易所18日開幕，透過遊樂場概念有趣行銷智慧財產權(IP)，副總統賴清德更是玩得不亦樂乎。

要不要來「始多利交易所」賭一把？



副總統賴清德(伸手者)、文化部長李永得(左2)、文策院董事長丁曉菁(後方綠框眼鏡)齊逛創意內容大會「始多利交易所」展場體驗(圖/文策院)

「文化內容策進院」（以下簡稱文策院）今（18）日舉行「TCCF創意內容大會始多利交易所與開幕式活動」，副總統賴清德、文化部部長李永得皆到場，在現場童心大發玩得不亦樂乎。

副總統賴清德表示，兩年多前擔任行政院院長時，當時的文化部部長鄭麗君有感文化內容產業士氣低落，人才外流，提出文策院設置條例，在立法院支持下去年成立，今天創意內容大會的舉辦，代表努力已有初步成果。文化是國家的根，也能凝聚國人，希望台灣業界能多拍台灣的故事，讓國際人士了解台灣，提升我們在國際的能見度。

在創意內容大會開幕式前，副總統賴清德在文策院董事長丁曉菁同下，先參觀「始多利交易所」（Story Exchange）展場，策展人黃偉倫將展間規劃成遊戲間，並安排多台可玩的遊戲機，其中夾娃娃機十分熱門，無論是副總統、部長、立委及小朋友都都玩得停不下來。

「始多利交易所」重視如何跳脫框架把原創IP兌現，因為策展團隊發現每個點子背後都有無限可能，不僅侷限在改編成動畫或電影，能將價值發揮最大才是最重要的，然而這些靠的是機運跟嘗試，因而延伸打造出有點像賭場也像遊樂場的展區，同時暗示投資方做決定資助某個IP時，其實也是有點像在賭一把的感覺。



展場(圖/台灣英文新聞)



展場(圖/台灣英文新聞)

特別的是，「始多利交易所」邀請三金設計師方序中、歌王Leo Wang、豪華朗機工林昆穎等提出刺激想像的提案，開啟各文本的可能性也協助買家預見潛在的價值，其中，Leo Wang說，「想把烏龍院改編成音樂劇」，而在今日開幕現場，歌王也帶來精彩表演打造自己的小型音樂會。

文策院「TCCF創意內容大會」強力助攻台灣作品登上世界舞台，內容多元，包括影視、動畫、新媒體內容、出版及其他跨界內容參與，共有84 個出版單位、362 本原創文本，影視內容有 75 個影視製作公司、263 部年度最新影視作品、總產製時數超過 2 萬小時的台灣作品。

「創意內容大會市場交易暨創投媒合展會」已故事力為題匯集22 國、超過274 位全球指標買家，國內外買家數已超過去年的三倍，並舉行高達 624 場媒合場，參展單位包含公共電視文化事業基金會、大愛電視、中天電視股份有限公司等。

「始多利交易所」於18日至20日台北寒舍愛美酒店2樓展出