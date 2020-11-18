糖尿病易有口腔疾病　牙齒清潔、檢查不可少

【健康醫療網／記者曾正豪報導】糖尿病所引起併發症中如腎臟病、心臟病是比較為大家熟知的，但是口腔疾病雖然困擾了很多病人，卻常常被民眾所忽略。糖尿病患常見的口腔疾病包括牙周病、齲齒、口乾、口角炎或甚至口腔黏膜有黴菌感染或出現扁平苔癬。研究發現，糖尿病患罹患牙周病的機率比起一般人高2-3倍，血糖控制不良的族群得病的風險以及牙周齒槽骨破壞的狀況可能更為嚴重。

糖尿病患常口罹腔疾病 牙齒清潔、檢查不可少

臺北市立聯合醫院仁愛院區內分泌及新陳代謝科主治醫師陳思綺指出，糖尿病患較常得到口腔疾病的原因，可能是因為病人口腔環境更容易使細菌滋生，此外，免疫力較差以及局部發炎，都有可能增加齲齒及牙周病發生的機會。

因此陳思綺建議，除了控制好血糖外，糖尿病人也要注意維持良好的口腔衛生以及定期進行口腔檢查。一般建議每日至少兩次於餐後或睡前使用牙刷、牙線、或牙間刷等工具進行完整的牙齒清潔。

刷牙時流血、口臭、牙齦萎縮 快找牙醫師檢查

除了每年接受定期的口腔檢查外，如果有一些口腔疾病相關症狀如刷牙時流血、口臭、牙齦萎縮、牙齒有搖動感或食用冷熱食物牙齒會感覺痠痛的話，則建議儘快找牙醫師接受適當的診斷及治療，避免延誤到牙齒搖動、鬆脫或是需要拔除而造成缺牙，影響後續的生活品質。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48138/

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