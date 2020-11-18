迎向2021 用原民熱情嗨翻整座太魯閣峽谷

2020跨年想好怎麼玩了嗎？不如到太魯閣，來場全台唯一峽谷水上跨年盛會，倒數完就可回房間好好睡一覺，迎接全新的一年！今年飯店特別邀請東部知名原住民樂團「發熱帶樂團」及「Lamit樂團」，將以部落原創音樂，熱力開唱迎接2021年。晚會最高潮的抽獎活動，將送幸運兒到晶華國際酒店集團旗下飯店度假，實現新年旅行的願望！

12月31日跨年夜，飯店精心規劃跨年晚會，以部落音樂會的形式，邀請旅人一起透過音樂與舞蹈迎接新年到來，每年皆吸引旅人前來共襄盛舉。晚上九點半，峽谷最high的跨年派對於頂樓峽谷無邊際水上舞台正式登場，由東台灣知名原住民樂團「發熱帶樂團」開啟跨年夜序幕，團員多為阿美族及卑南族混血兒，新世代美聲絕對不容錯過；緊接著由在地原民樂團「Lamit樂團」壓軸登場，主唱莫言來自花蓮阿美族，他渾厚低沉的嗓音辨識度極高，而幽默風趣的談吐也令旅人對他留下深刻印象，樂團在群山環繞的燦爛星空下盡情飆歌，陪伴旅人一路嗨場迎接2021年！除了精彩的歌唱表演節目， 晚會期間池畔會提供熱紅酒及熱巧克力免費暢飲，讓參加晚會的旅人暖身也暖心，當晚飯店還會送幸運兒明年到晶華國際酒店集團旗下飯店度假，心動不如馬上行動，最特別的跨年假期，就在太魯閣！

「秋冬．一泊二食專案」，雙人成行，平日每人4,300元起，優惠限官網訂房，專案內容包含山嵐客房住宿一晚、自助式早餐、中式合菜或自助式晚餐，免費使用室內外游泳池、兒童遊憩區、多功能瑜伽健身室等飯店各項設施；或升級為行館假期，體驗尊榮住宿禮遇與主廚跨年晚宴，選擇行館「秋冬．一泊二食專案(主廚餐桌)」，雙人成行，平日每人6,300元起，專案含行館儷人客房住宿一晚、雙人早餐、雙人主廚餐桌晚餐與交誼廳禮遇。