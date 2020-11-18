寶貝也要過萬聖！奇哥大玩角色扮演

倒數月底迎萬聖，各大飯店、遊樂園、餐廳紛紛舉辦應景活動，但誰說萬聖節裝扮只能「搞鬼」？ 寶寶的第一個朋友奇哥，就要寶貝來「耍萌」！本季奇哥推出多元風格服飾與配件，輕鬆穿搭就有型，讓家中小朋友不僅能化身飛行員、森林之王，甚至還能成為童話小公主。

為小男生設計的【飛行趣系列】以飛機圖騰帶出設計重點，配上領帶有如專業小機師，本系列外套織標更是以飛行夾克臂章為設計方向；採用魚鱗彈性布與棉絨布等材質，讓本款貼身親膚、具良好舒適度，且折疊不易留下皺褶，其良好固色性也使得布料不易褪色【優雅比得系列】則是讓小女生成為氣質女孩的選擇，以童話木屋壁紙的典雅花版，營造溫馨舒適感，清新脫俗的設計，簡單襯托女孩的甜美優雅。

以小動物風格為主打的奇哥，當然不能少了【快樂森林系列】除利用不同層次的奶茶色、駱黃色來堆疊深秋氛圍，還結合各種細節設計：立體老虎耳朵或狐狸腳掌、繡花獅子與小熊臉蛋等等，都讓人眼睛為之一亮。今年更獨家推出「單印遊戲墊」底部顆粒防滑材質，讓寶貝在上面翻滾皆不是問題，可愛造型讓它剛推出就吸引不少媽咪的目光！

即日起至11/30(日)止，搭配百貨週年慶，奇哥當季服飾8折起，當季外出服三件更有72折優惠！加入奇哥官方LINE好友並填寫問券，不僅能立即得到購物金，還有機會抽中市值千元獎品；如參加人數超過千名，加碼再抽兩名贈市值2千元獎品！今年萬聖為寶貝進行個性穿搭，還能盡享優惠的不二法門！詳細資訊請搜尋奇哥官網與官方臉書粉絲團。