直擊2020第三屆GCSF全球企業永續論壇

由永續發展目標聯盟(A‧SDGs)策劃、台灣永續能源研究基金會執行，集結國內外產官學研各界聯合籌辦全亞洲規模最大之永續盛典-「2020年第三屆GCSF全球企業永續論壇」開幕典禮，於11月18日(星期三)假臺北圓山大飯店大會廳隆重舉行，為兩天的實體論壇揭開序幕。邀請國內外產官學研各界重量級貴賓與會。論壇首日蔡英文總統、行政院沈榮津副院長、外交部吳釗燮部長、經濟部曾文生次長、林全能次長及衛福部廖崑富司長等貴賓親自出席並擔任頒獎人，並邀請歐洲經貿辦事處高哲夫處長及十餘國駐臺大使或代表蒞會，公開表揚第13屆「TCSA台灣企業永續獎」及第3屆「GCSA全球企業永續獎」之獲獎企業、單位機構或個人，現場匯聚千人嘉賓觀禮。

蔡總統致詞時指出謝謝臺灣企業體現社會責任，特別感謝在簡又新大使帶領下，「台灣企業永續獎」邁入第十三年，讓永續發展成為越來越多企業的DNA。「永續發展目標聯盟」（A‧SDGs），不但把「全球企業永續獎」頒給世界各地的企業，也經營出亞洲規模最大的企業永續論壇。今年在疫情影響下，我們防疫有成，更是維持了這個重要的國際交流平台。合永續發展目標，成為「綠色振興」，都是許多國家熱切思考的課題。透過「全球企業永續論壇」的舉辦，政府和企業可以互相學習、一起探索各種行動方案的可能性，也可以把台灣的經驗，積極和全球的夥伴們交流。

相較過去一年新冠疫情肆虐全球的情況，本次論壇的圓滿舉辦，再次證明成功發揮公私部門及非營利組織機構協力合作的夥伴關係，也向世界證明臺灣的能力建構與邁向永續發展實力。A‧SDGs暨論壇主席簡又新大使除恭喜所有的獲獎企業外，並感謝總統及所有親自與會的嘉賓，因政府出色控制新冠疫情，也讓臺灣逆勢創造耀眼全球的經濟成長率，同時呼籲各界積極應對2050年碳中和時代的來臨。

開幕式後隨即舉行第3屆「GCSA全球企業永續獎」及第13屆「TCSA台灣企業永續獎」聯合頒獎典禮，公開表揚獲獎之企業、單位機構或個人。本屆TCSA參獎企業達252家較去年成長28%，創歷年新高，當中更有29所大學及14所醫院參獎，雙雙較去年成長逾3倍，歷屆累計家數更達364家，其年度營業額總和與我國2019年GDP比值約145%。本次邀請486位志工評審與182位知名專家學者，合計668位的龐大評審團共同參與評選。評審過程秉持客觀、公正。

今年的GCSA共有來自11國報名參與競逐，經進行嚴謹評選作業，最後有20個企業或個人分別獲得三大類別的22個獎項。TCSA「企業永續傑出人物獎」由東元電機邱純枝董事長獲選。「十大永續典範台灣企業(製造業)」由台積公司拔得頭籌；「十大永續典範台灣企業(服務業)」則由玉山金控與台灣大哥大並列第一。另「永續典範外商企業獎」由日商台灣松下電器奪冠。而「年度最佳報告」殊榮由服務業中華電信及製造業遠東新世紀獲得，今年中、英文報告書計有192家企業參獎，再創歷年新高！此外，共有115家企業、大學及醫院展現聯合國永續發展目標(SDGs)成果獲「永續卓越案例獎」肯定！

簡又新大使表示近年來在政府、民間、產業及學界的共同努力下，以及隨著綠色金融ESG投資理念日漸興起，推動企業永續已蔚為風潮，更成為時下企業經營之顯學。兩天的論壇活動集結相關合作單位，包括三大會計事務所及產學投資顧問等國內外機構舉辦各分場之研討會、工作坊及發表會，不僅帶給與會者最新的國際趨勢資訊，並協助提升企業形象、聲譽與品牌，並創造公司ESG新價值、強化氣候韌性及供應鏈關係，進而提高國際競爭力，邁向綠色轉型及永續發展。

因應2020年全球受COVID-19疫情影響，主辦單位特別在11月18及19日兩天的實體論壇前，在10月28日、11月4日及11日，以3個禮拜的時間舉辦本屆論壇主軸3個I(Sustainable Investment, Innovation driven sustainability & Inclusive Sustainable Development)的「永續投資」、「創新引領永續」與「包容性的永續發展」線上發表會，讓因疫情無法來臺的國外學者專家同樣能分享最新國際永續新知與趨勢。主辦單位邀請來自11個國家、96位的國內外講者貴賓，以豐富的經驗論述及說明近期的觀察、想法與心得，有30餘國、超過2,500位嘉賓共同參與。企盼結合線上與實體的「GCSF全球企業永續論壇」共計18個研討與座談會分場，帶給國內外關注永續發展相關議題的閱聽大眾不同的想像及方向展望，並期許在後疫情時代構築新常態的永續發展路徑。