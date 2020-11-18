土地銀行「黃登山 油畫/粉彩/書法個展」繽紛登場

土地銀行繼一系列畫展深獲好評後，盛情邀請黃登山老師自本(109)年11月18日起假該行「館前藝文走廊」舉辦「黃登山 油畫/粉彩/書法個展」。

黃登山老師出生於 1951年，臺南人，自小即展現對繪畫的興趣與熱情，八歲起就拿著毛筆描繪鄭成功像。1968、1969年間，曾跟從臺灣著名前輩畫家郭柏川老師學習素描。期間除遊歷國內外寫生外，不斷研究分析各家的優點並融會貫通，乃蘊育出自己的風格。黃老師把對生命的熱情投注在每件作品上，在這些作品裡，要反映的似乎並不是外在的景象，而是傳達出其內在的心象，所以畫面上自然洋溢著個人的想像與美感。黃老師於書法、國畫、粉彩、油畫無一不通，更將書法線條融入油畫之中，使本應柔弱的花朵，表現出遒勁的生命力。

前監委趙昌平曾說「黃老師的作品獨創風格，構圖流暢，用色大膽瑰麗，其色彩能量氣勢磅礡，震懾人心，表現出作者奔放豪邁的情感，令人讚嘆不已。」前故宮博物院院長林曼麗也曾說「於其數量頗豐的作品中，可以看出其色彩運用十分大膽，無論以人物或風景為題材，均不受限於傳統繪畫的理論與形式，而能表現出一種自由自在的風格。」

2020年於土地銀行「館前藝文走廊」展出，為黃登山老師創作歷程中第11次個展(包括東京2019年個展)，之前曾兩度受邀到義大利展覽。黃老師把近年來的創作菁華彙整展示，實為藝術界的一大盛事，竭誠歡迎大家蒞臨指教。

土地銀行向來熱心社會公益，一本「追求永續發展、邁向優質金融機構」之宗旨，本展次自本(109)年11月18日起，於該行總行「館前藝文走廊」(臺北市館前路46號)開展，展出時間為每週一至週五上午9時至下午17時(免費參觀，例假日不開放)，109年12月9日中午12時卸展。