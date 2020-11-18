新北農友榮獲第32屆模範農民及舌尖記憶口說食譜全國冠軍

為表揚農業領域表現卓越農民，農委會舉辦「第32屆 全國十大神農及模範農民選拔表揚計畫」，新北五股區農友吳國池以 40年豐富的綠竹筍經歷，榮獲全國模範農民肯定， 另外鶯歌區黃碧珠女士參加中華民國農會舉辦「舌尖上的記憶－ 阿公阿嬤家傳食譜分享競賽」，擊敗眾多好手榮獲全國冠軍，今( 18)日於新北市政會議獻獎，與侯市長及市府團隊分享喜悅。

本市五股區農友吳國池先生畢業於臺北醫學院，棄醫返鄉從農， 透過醫檢精神科學方法種植新北健康三寶－綠竹筍， 並堅持有機栽種及產銷履歷，其種植的綠竹筍品質優良， 吸引日本米其林三星主廚神田裕行來訪， 指名他的綠竹筍當作夢幻食材，另外2016年的正副總統就職國宴 ，也指名他的有機綠竹筍入菜。40年豐富的綠竹筍經歷， 讓他獲得「綠竹筍博士」的稱號， 今年度代表新北市參加行政院農業委員會桃園農業改良場舉辦的「1 09年北部地區優質安全綠竹筍評鑑比賽」，榮獲全場總冠軍， 種種優良表現，也讓他從全國優秀農民脫穎而出，榮獲第32屆全國 模範農民肯定。

中華民國農會舉辦「109年度舌尖上的記憶－ 第二屆阿公阿嬤家傳食譜分享競賽」， 透過農村阿公阿嬤口述食譜分享，找尋時代記憶， 挖掘台灣各個角落飲食故事與情感連結， 讓早期農村家戶中的飲食故事及文化得以保存及世代流傳。本市鶯歌 區農會黃碧珠女士以「好天要存雨來糧-鹹冬瓜」參加競賽， 口述分享記憶中鹹冬瓜的古早好味道，「鹹冬瓜」 象徵台灣農村勤儉及刻苦耐勞人文風情，也彰顯台灣農村「 好天要存雨來糧」飲食智慧，黃碧珠女士也將這種智慧貫徹於生活， 情感真摯動人，從全國各家農會中脫穎而出，榮獲全國冠軍， 今日也在市政會議獻獎，與侯市長及市府團隊分享獲獎喜悅！

新北市長侯友宜表示，新北市幅員遼闊，環山臨海， 擁有優良的農業環境，在市府與新北市各農會及農友共同努力下， 在國內農業競賽表現亮眼， 未來市府也會持續為農友開創穩定的銷售通路，透過市府、 農會及農友互助合作，帶動新北農業發展，再創新北農業輝煌佳績。