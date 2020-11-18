台灣企業永續獎 富邦集團囊括26項大獎

台灣永續能源研究基金會今(18)日舉辦「台灣企業永續獎」 頒獎典禮，富邦集團旗下三家上市公司富邦金控、台灣大哥大、mo mo富邦媒今年共囊括26項大獎，展現集團於金融、電信、 電商領域永續經營的決心。其中，富邦金控暨子公司今年拿下12項 大獎，創下獲獎新高紀錄；台灣大哥大勇奪服務業類「 十大永續典範獎」第一名，為年度最大贏家；momo富邦媒則是今 年首度報獎即獲得「綜合績效-台灣TOP50永續企業獎」 及企業卓越案例獎等肯定。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦集團長期耕耘E(環境)、S(社 會)、G(治理)三大面向，以創造價值的影響力、 安定人心的社會力、永續高度的治理力，貫徹永續發展的信念， 也讓富邦集團持續受到國內外機構的獎項肯定，今年在「 台灣企業永續獎」獲獎也創下亮眼表現， 富邦集團未來將持續堅守核心價值， 以具體行動為世界打造更美好的明天。

富邦金控連續六年獲選進入台灣前五十大永續企業評比， 拿下服務業類「十大永續典範獎」第五名，連續八年獲「 企業永續報告書-金融及保險業白金獎」，在企業卓越案例獎中， 榮獲「人才發展獎」、「供應鏈管理獎」、「創意溝通獎」、「 社會共融獎」、「資訊安全獎」等7個獎項；子公司富邦人壽、 台北富邦銀行、富邦產險亦榮獲「創新成長獎」等5個獎項， 金控暨子公司共勇奪12項大獎，創下新高。富邦金控今年以「Do Better！沒有最好，只有更好」為主軸， 在治理面亦有多項突破，包括新成立「企業永續部」 專責單位整合資源推動永續；發布升級版「富邦金控永續願景工程」 新六大策略「永續治理、責任金融、創新服務、環境永續、 員工照護及正向關懷」等，目標將永續DNA深植於企業文化， 發揮品牌精神「正向的力量」。

獲主辦單位譽為2020年度最大贏家之一的台灣大哥大， 今年由林之晨總經理出席領獎。台灣大除了拿下最高榮耀服務業類「 十大永續典範獎」第一名之外，更再度大滿貫拿下10大獎項，其中 7個卓越案例獎中，在「創意溝通獎」、「社會共融獎」、「 氣候領袖獎」三個類別拿到第一名，其他獲獎項目還包含「 透明誠信獎」、「供應鏈管理獎」、「人才發展獎」、「 創新成長獎」以及「企業永續中文報告書-資通訊傳播業白金獎」、 「英文報告書銀獎」等獎。今年是台灣5G元年， 台灣大哥大作為電信產業永續數位匯流領航者， 將持續落實全面呼應聯合國17項永續發展目標SDGs的2030 心大願景計畫，明確設定51項永續KPI並逐年檢核、超標達成， 以成為國際標竿企業持續自我鞭策，攜手八大利害關係人一起推動全 新的品牌核心精神「Open Possible 能所不能」。

momo富邦媒致力於落實公司永續發展， 2019年已正式啟動永續生活藍圖，聚焦共益夥伴、永續消費、 永續營運、健康平等、社會共好「五大策略」，實踐對公司治理、 環境、顧客關係、員工與社會的永續經營。momo富邦媒的耕耘也 深受肯定，連續4年蟬聯公司治理評鑑Top5%，同時積極發展「 綠色物流」，結合品牌商發展去節點計畫；實踐短鏈布局、 自建綠色車隊減低碳排放量；使用再造紙箱降低資源浪費。並關注「 永續消費」新"食"尚的推動，引進未來肉Beyond Meat、行動支持MIT龍虎石斑銷售， 大力推廣友善環境的食品。momo富邦媒在永續推動上深獲肯定， 榮幸獲得2020年TCSA台灣企業永續獎「綜合績效-台灣TO P50永續企業獎」、「企業永續報告書-批發零售業金獎」， 及企業卓越案例「創意溝通」、「氣候領袖」獎。