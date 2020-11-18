中華電獲「台灣企業永續獎」雙料大獎 並獲資訊安全等六大卓越案例獎項

2020年台灣企業永續獎(TCSA)今(18)日頒獎， 中華電信不僅在企業綜合績效獎獲選為「十大永續典範企業」，參與 的「社會共融獎」、「創新成長獎」、「資訊安全獎」、「 供應鏈管理獎」、「人才發展獎」、及「氣候領袖獎」 等六大獎項評比全數獲獎；最重要的是CSR報告書勇奪「 服務業年度最佳報告」，在全體服務業中掄元，傲視全體服務業， 顯示中華電信在公司治理、落實環境永續及戮力推動社會共融等各項 CSR作為成果十分豐碩、廣獲外界肯定。

中華電信董事長謝繼茂表示， 公司向來致力發揮資通訊產業及技術上的優勢， 以電信專業投入CSR課題，實踐企業公民承諾，秉持「 永遠走在最前面」的精神，以ICT核心結合CSR，確立「 數位經濟發動機、創新產業領航員、幸福價值守護者、 綠色企業開拓者、社會價值引導員」五大永續支柱， 期望能與台灣產業界共同實現永續發展目標， 創造更多正面社會影響力。

謝繼茂董事長強調，中華電信將至2030年前應實踐之CSR作為 ，有系統、有層次的從目標設定、倡議規劃到行動方案的豐富內涵， 完全呈現在CSR報告書中， 所以能在所有服務業中勇奪年度最佳報告獎， 這個獎項也說明了中華電信推動CSR之用心與決心。

謝繼茂董事長指出，隨著5G高速、低延遲、大連結時代的來臨， 未來相關應用將非常廣泛，包括線上影音、雲端遊戲、虛擬實境（ VR）、擴增實境（AR）、智慧交通、智慧城市、 智慧農業甚至文化科技等， 中華電信不僅要追求透過科技協助企業提升競爭力， 還將思考如何將5G科技適時適當應用在CSR作為中， 實踐用科技協助高效解決社會問題之目標。

謝繼茂董事長強調，展望未來，中華電信除仍將一步一腳印、 紮實的推動各項CSR作為外，也將以「智慧生活的領導者、 數位經濟的賦能者」的自我期許，繼續運用核心專業、技術、資源、 能力與特色，協助解決社會問題，讓CSR的目標獲得具體實踐~~