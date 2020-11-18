獅子會300A2區第五專區捐920箱區里平安箱 張錦麗：給偏區弱勢家庭春節期間及時雨

國際獅子會300A2區第五專區聯合社會服務， 響應新北市好日子愛心大平台， 18日下午捐贈920箱區里平安箱給市府，每份內涵食物罐頭、 調理包、麵條、沙拉油和飲品，價值500元，透過全球定位系統， 運送到偏區的里辦公處， 提供給弱勢家庭在春節期間緊急應變生活之需。

第五專區主席溫小慧表示， 這是該專區二位分區主席和九位會長以及全體獅友的愛心， 她參加獅子會30多年，一直秉持著獅子精神和善心善念，「 瀟灑行善人間」，也謝謝社會局全力配合， 將物資送給真正需要的案家，讓獅子會社會服務能真正落實。

300A2區總監黃美麗和獅子會國際理事邱文彬及前理事謝震忠表 示，獅子會精神就是愛和服務，哪裡有需要，就往哪裡去。

黃美麗說，社會局長張錦麗也擔任過京華獅子會會長， 同樣有30多年的獅齡，也因為她的關係， 這幾年300A2區社會服務的觸角，逐步伸到新北市來。 像上個月千禧獅子會到三芝捐贈物資運送車給新生活促進會， 還有春暉獅子會捐贈全家福鞋子兌換券給弱勢家庭等。

社會局長張錦麗表示，非常感謝300A2區第五專區的號召， 去年捐贈了400個區里平安箱，共造福了11個偏區1, 061人次，由於春節假期較長，新北市幅員廣大， 偏區的弱勢民眾若突發意外，當地里長或派出所得知後， 可以使用區里平安箱應急，有如及時雨，今年捐贈920箱， 超過45萬元，愛心加倍，相信可以造福更多的弱勢家庭。

新北市好日子愛心大平台在侯友宜市長的政策推動下， 自108年6月開辦至今，獲得民間企業廠商、 公益團體及善心人士的支持，截至109年9月止， 合併捐物市值及捐款已高達16億7,000多萬元， 受益人次超過228萬人次。