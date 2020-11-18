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【防堵新冠肺炎侵台】印尼移工確診多　11/20採集中檢疫　暫緩4家印尼公司仲介

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/11/18 16:30
【防堵新冠肺炎侵台】印尼移工確診多　11/20採集中檢疫　暫緩4家印尼公司仲介

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(18)日表示，為維護國內防疫安全及減少印尼籍移工境外移入病例持續發生，自今年11月20日起，印尼籍移工入境後應接受集中檢疫，並暫緩 PT. SENTOSA KARYA ADITAMA等4家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作，但移工已取得入國簽證者，不在此限。

指揮中心指出，現行社福類及重出入國印尼籍移工已採集中檢疫，至於產業類新聘印尼籍移工，則由雇主或仲介公司辦理居家檢疫。經統計，今年3月27日至11月16日共計4,180名印尼籍移工辦理集中檢疫，2,382名辦理居家檢疫。為確保我國防疫安全與民眾健康，自11月20日起當日入境印尼籍移工均需接受集中檢疫，原規劃辦理居家檢疫，且已登錄於勞動部入出國移工機場關懷服務網站者，將協助安排入住集中檢疫。

【防堵新冠肺炎侵台】印尼移工確診多　11/20採集中檢疫　暫緩4家印尼公司仲介

指揮中心表示，近期PT. SENTOSA KARYA ADITAMA 等4家印尼外國人力仲介公司所訓練及仲介印尼移工，共計20名移工來台後確診。自11月20日起暫緩該4家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作，但已於11月19日前經駐外館處核發入國簽證者，不在此限。

未來該4家印尼國外人力仲介公司之訓練中心，如經印尼政府衛生單位確認其防疫措施改善且出具已無COVID-19疫情之證明，報經中央流行疫情指揮中心同意，始得重新仲介印尼移工來台工作。
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