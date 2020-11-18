12/1恢復接種　台灣公費流感疫苗 50至64歲者能打囉

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（18）日表示，由於65歲以上長者及學齡前幼兒等流感高危險族群接種率，已逐步提升至目標接種率8至9成，原暫緩接種50至64歲無高風險慢性病之成人，自12月1日起恢復接種。
指揮中心進一步說明，因今年公費流感疫苗民眾接種踴躍，尤其是50至64歲無高風險慢性病之成人，為了避免排擠到其他高風險族群接種量，指揮中心在10月中宣布，暫緩該族群接種。待其他族群接種率達標，再決定開放。而目前65歲以上長者、學齡前幼兒和其他重點族群如醫事人員已接近目標接種率。
評估至11月底剩餘疫苗量約20餘萬劑，自12月1日起恢復50至64歲無高風險慢性病之成人接種作業。
指揮中心提醒，接種流感疫苗為預防流感最有效之方法，符合資格之計畫對象應儘速接種，以在流感高峰期前獲得保護力。提醒民眾接種前，請先至各地方政府衛生局網站或疾病管制署流感防治一網通查詢，並電洽有提供接種服務的院所預約，確認有疫苗後再前往接種。
指揮中心也呼籲，除接種流感疫苗外，民眾平時應落實勤洗手與咳嗽禮節等良好衛生習慣，外出活動時，維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持應佩戴口罩，生病不適者盡量在家休息，以降低呼吸道病毒傳播的風險，保護自己及他人健康。