紫光遭降評！政府不再無限制擔保 　市場憂中國國企違約風險

中國官方支持的半導體集團清華紫光據報導以26億美元 收購法國晶片製造商Linxens。圖為今年4月首屆「數字 中國建設成果展覽會」，吸... 中國官方支持的半導體集團清華紫光據報導以26億美元 收購法國晶片製造商Linxens。圖為今年4月首屆「數字 中國建設成果展覽會」，吸引許多民眾前往觀展。 （中新社提供） 中央社 107年7月26日 (來源 中央社)

過去，投資人一直認為中國國企有政府擔保的優勢，但近一週，至少有3家中國國企違約，20家中國企業暫停了價值共計人民幣155億元的債券發行計畫，種種情況令市場擔憂。

香港經濟日報報導，河南省的國企永城煤電上週一筆10億元（約新台幣43.5億元）債券違約後，投資者開始拋售債券。在此前不久，華晨中國母企華晨汽車集團傳出債務告急，旗下資產包括寶馬（BMW）在中國合資企業所持的股權。

總部位於北京的半導體企業紫光集團上週債券價格也突然暴跌。紫光集團近期有多檔債券面臨到期或回購，但紫光選擇不贖回其中一檔境內永續債，最近又傳出正尋求對境內信託融資展期，今市場對其失去信心。

中國政府正在積極鼓勵半導體業發展，紫光被視作實現「中國芯」的關鍵企業，如今卻面臨債務問題，傳出北京銀行考慮為紫光集團提供融資支持，以幫助紫光集團緩解債務償還的問題。

英國金融時報報導，長期以來，中國的許多投資者認為國企債務是安全的，因為他們相信，地方或中央政府會出手干預以阻止違約。

國企似乎也是這麼認為。報導引述永城煤電一份12日的內部會議資料，一名高管表示：「我們不可能按照市場原則被清盤（清算）。我們有超過18萬名員工。如果我們破產，我們的工人將失去工作。省政府難道不知道這樣做的後果嗎？」

然而，河南省政府並未公開承諾為永城煤電的債務提供擔保。自發生違約以來，該公司只同意償還3240萬元利息。

此外，過去一週有多家公司暫停債券發行，根據訊息提供商萬得（Wind）的數據，這些公司包括國有的河南省交通運輸發展集團，該集團原定完成18億元的債券發行。

報導說，這些震動還影響到規模較小的地區性銀行。最顯著的例子是總部位於內蒙古的包商銀行，去年它因無力償還65億元人民幣債券的本息遭到中央政府接管。