【更新】中天新聞台換照闖關失敗！台灣NCC委員7:0否決　主委陳耀祥：財團老闆須維持新聞專業自主

NCC決議中天新聞台不予換照，國民黨立法院黨團總召林為洲（右）、書記長林奕華（左）18日召開「NCC全體委員照劇本演出，台灣言論自由已死... NCC決議中天新聞台不予換照，國民黨立法院黨團總召林為洲（右）、書記長林奕華（左）18日召開「NCC全體委員照劇本演出，台灣言論自由已死！」記者會，批評政府箝制新聞自由。中央社

更新時間: 2020-11-18 15:55

首次發稿: 2020-11-18 14:25

有媒體爆料，NCC主委陳耀祥曾遊說委員，希望以有條件方式讓中天換照、以降低政治衝擊，陳耀祥（左）18日嚴正駁斥，指這是「杜撰捏造、造謠生事」。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）備受關注的中天新聞台換照案，國家通訊傳播委員會（NCC）今天(18日) 召開第938次委員會議，決議「駁回申請，不予換照」。NCC主委陳耀祥表示，經過委員評分，並充分討論，包括違規紀錄嚴重、內控機制失靈兩個理由，7位委員一致決議駁回，不予換照。

中天新聞台違規紀錄嚴重、內控機制失靈

這是NCC自2006年成立以來，首度對新聞台做出不予換照的決議。

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥下午2時在記者會宣布，今天委員會議7位委員一致決定駁回申請不予換照，理由是違法事證非常明確，民眾申訴案從106年開始暴增，占總受理案件3成之多；且內控機制失靈。

中央社引述陳耀祥說，中天新聞台申請人今天在陳述意見書申請林麗雲、王維菁等3位委員迴避本案，經審查認為3位委員不需迴避，駁回申請。

中天新聞台執照為期6年，將在今年12月11日到期。NCC上個月(10月) 26日還特別召開首次換照聽證會，但受邀鑑定專家學者仍多對內控、自律表示疑慮。

NCC今天討論中天新聞台換照案，最後做出不予換照決議。

NCC 11/18 新聞稿指出:

依聽證會上中天公司董事林柏川先生與大股東蔡衍明先生之陳述證實大股東蔡衍明先生、非中天公司人員邱佳瑜女士直接或間接介入中天新聞台製播之情事， 明顯違反該公司所訂「中天電視新聞自主公約」，新聞部相關主管均未表示異議，亦未見自律內控機制對此提出檢討與反省，印證該台營運不善。

沒有任何政治力介入 NCC：告訴財團老闆須維持新聞專業自主

國家通訊傳播委員會（NCC）委員會議今天決議駁回中天新聞台換照案，主委陳耀祥下午在記者會中表示，全案沒有任何政治力介入，他抱著「向人民負責、向歷史負責」的立場召開記者會。他強調，換照審查絕對不只是形式審查而已，也想藉此告訴所有要買媒體的財團大老闆：要維持新聞專業自主。

媒體詢問，若中天新聞台提出行政訴訟，NCC是否已做好準備？過去也曾發生過必須歸還頻道的事例。

陳耀祥說，他今天親自主持記者會，就是抱著「向人民負責、向歷史負責」的心態來的，換照絕對不是只是形式審查，定期換照有其意義，新聞自由包括對公共利益的保護。NCC也想藉此告訴所有要買媒體的財團大老闆：要維持新聞專業自主。

他說，面對未來可能的訴訟，「我們做好準備」，這些都是可受公評的事。他也強調，NCC不是對中天新聞台撤照，而是駁回換照，因此，中天新聞台在執照期限（12月11日）屆滿前當然可以繼續營運。

中天員工與訂閱收視戶權益

國家通訊傳播委員會（NCC）委員會議今天決議駁回中天新聞台換照案，NCC主委陳耀祥表示，勞動權益確實是最難處理的一塊，但執照並非萬年執照，勞動權益會依法請勞動主管機關協助處理。

中天新聞台執照為期6年，執照將在今年12月11日到期。

媒體詢問，中天新聞台無法通過換照，對於中天新聞部員工處置有何想法；陳耀祥坦言，「這是做決定最困難部分」，勞動權益是最難處理的一塊，但新聞台執照不是萬年執照，而是定期換照的問題。

陳耀祥接著說，勞動權益部分，會依法請勞動主管機關協助處理，而公司內部或集團對於人員處理方式，尊重中天。

NCC新聞稿也指出，除了籲請申請人應積極負擔雇主責任，也將函知勞動主管機關，請其注意勞動權益保護情事；訂閱收視戶權益及上下架事宜，NCC將會後續注意並妥為因應。

未來哪家電視台卡位52台？ 陳耀祥：給公廣集團新聞頻道機會

有記者問到未來誰可以替補52台頻道，NCC主委陳耀祥表示，排頻部分是由系統業者提出，在此也呼籲系統業者給公廣集團新聞頻道一個機會，會再邀請系統業者溝通。

NCC今天召開第938次委員會議，會中決議中天新聞台不予換照，這也意味中天新聞台不能在有線電視與MOD上播出。

目前外傳中視、鏡電視台等都想替補52台頻道，中央社引述陳耀祥表示，近期有許多謠言，不過，排頻是由系統業者提出申請，NCC再來做審核。目前數位化後，51台直接跳過到53台沒有問題，不會出現所謂的「黑畫面」。

陳耀祥強調，排頻部分基本上尊重業者，但是也藉此呼籲系統業者給予公廣集團新聞頻道(有媒體暗示是華視新聞台) 一個機會，也會邀請系統業者來溝通，不過這是初步想法，未來還會討論。

國家通訊委員會NCC外 18日部署警力戒備

國家通訊傳播委員會（NCC）18日討論中天新聞台換照案，最後做出不予換照決議，並於下午舉行記者會說明。中天新聞派轉播車前往採訪，NCC外警方架起柵欄戒備維安。中央社

由於外界高度關注中天換照案，NCC外面不僅部署警力，下午例行記者會也由主委陳耀祥與NCC電台與內容事務處處長黃文哲、法律事務處處長石博仁親自出席，對外說明換照審查的決議過程。

NCC今天(11/18)日上午9時召開第938次委員會議，議程如下，中天新聞台換照案為第五案(不予通過) ，中天綜合台換照為第四案(通過) ：

一、本會公告案許可案處分案須提委員會議確認及其經分組委員會議決議案件討論案 (例行案件)

二、金頻道有線電視股份有限公司申請換發有線廣播電視系統經營者經營許可執照續行討論案 (許可換照)

三、新台北有線電視股份有限公司申請換發有線廣播電視系統經營者經營許可執照續行討論案 (許可換照)

四、中天電視股份有限公司申請換發中天綜合台衛廣事業執照續行討論案 (許可換照)

五、中天電視股份有限公司申請換發中天新聞台衛廣事業執照續行討論案 ( 駁回換照)