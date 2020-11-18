改革墮胎權 阿根廷總統推新法案

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）孕婦能否合法墮胎一直都是具爭議性的議題，在新冠肺炎疫情影響之下，阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）終於排除萬難開始兌現競選承諾，將在近日向國會提交新的墮胎改革法案，如果成功通過，阿根廷將成為中南美洲允許墮胎的最大國。

事實上，2018年的時候就有團體試圖讓墮胎改革法案闖關，但由於當時的政府並不支持，法案在參議院被擋了下來，並受到天主教會的強烈抗議。不過2019年12月費南德茲宣誓就職後，情況有所翻轉，支持放寬墮胎條款的民眾期待新政府有所作為。

依據阿根廷的現行法規，只有女性遭強暴或是孕婦有生命危險時，才可以實行墮胎，不過去年一名11歲少女遭到其祖母的65歲伴侶強暴後，由於司法延宕、各單位踢皮球未能成功墮胎，最後必須剖腹產的新聞，引爆了民眾對議題的關注。墮胎的相關規範是否應該放寬，也成為政壇上必須面對的直球。

費南德茲指出，墮胎屬於重要公共衛生議題，每年有超過4萬名婦女必須仰賴非法手段墮胎而將生命置於險境。如果新法通過，將可以有效改善這些問題，不過由於阿根廷全國上下幾乎都是天主教徒，實際推行起來仍有難度。

不只是阿根廷，整個中南美洲對墮胎的態度都很嚴格。

古巴、烏拉圭和蓋亞納是整個洲唯三允許婦女在懷孕第一週墮胎的國家，包含阿根廷在內的其他國家一定程度上允許在女性受到強暴、危及孕婦生命的「特殊情況」下墮胎，而薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜和海地等國，則完全禁止墮胎。墮胎權的推行，中南美洲仍有很長的路要走。