台灣民眾逾9成被體罰過　兒福聯盟調查：童年若被體罰或言語羞辱　長大易有情緒問題

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）不管時代怎麼變，體罰孩子是否依然是家長不能或缺的管教手段？但「體罰」和「虐兒」似乎一線之隔？兒福聯盟日前公布「台灣民眾被家長體罰經驗與認知調查」，結果發現，童年若常被體罰或言語羞辱，有顯著較高的情緒困擾，而且言語羞辱的傷害並不亞於對身體的暴力，連帶造成親子間無法彌補的裂痕，因此呼籲政府明文禁止家內體罰。

11月20日兒童人權日前夕，橘絲帶兒保運動進入第十屆，今年兒盟持續推動「愛孩子零暴力」行動，除了在網路上發起「教養體罰行不行？」的民意調查，蒐集各界是否同意台灣也能透過法律來規範禁止家內的體罰，並持續提供能取代體罰的正向教養建議。而此次調查對象為年滿18歲以上民眾，1486份問卷中，女性占81.1%，有小孩的人占54.1%，且有92.5%的人有被家長體罰的經驗。

調查顯示，成年民眾中，有92.5%以上都曾被體罰：87.1%表示曾有過被輕微身體責打的經驗，甚至有61.4%曾被打到紅腫或瘀青，56.2%曾有被罰跪、半蹲等體罰經驗；除此之外也有42%左右曾被威嚇、恐嚇、辱罵。

調查也發現，72.1%被體罰的人長大後仍會反覆回想，甚至有26.2%會做被體罰的惡夢。有26.1%被體罰成人表示和家人關係不佳、13.9%甚至至今無法諒解；童年時候經常被嚴重責打的人，長大後「認為自己是無用的人」的比例也高於沒被或輕度責打的人。

由此可見，無論是打、罵、操體能….等不同形式，「體罰」似乎是大家共同的童年創傷，甚至影響親子關係。只是經過長年兒童人權的倡議，調查發現仍60.2%的民眾仍然不贊成「零體罰」的管教方式，39.6%的大人仍然認為體罰小孩是養育過程中必要的手段，甚至有31.0%認為「體罰是相對效果比較好的管教方式」。

調查也請有小孩的家長自陳在教養上的困難，62.6%家長表示「自己的情緒控管問題」、40.5%是「教養知識和方法不足」、32.6%表示是「忙碌沒有時間陪伴」、教養壓力大、缺乏教養知識和方法又沒有時間，也難怪仍有高比例成人認同「快速見效卻後患無窮」的體罰方式來教養孩子，「愛孩子零暴力」的目標似乎仍有好長一段路要走。

兒盟執行長白麗芳表示：推動愛孩子零暴力的過程中，大家對於兒童虐待的認識經常只停留在嚴重的身體傷害，但根據2019年調查發現：曾遭受家長言語暴力的兒少，有顯著較高的情緒困擾，其傷害並不亞於對身體的暴力；童年常被體罰或言語羞辱，會影響到孩子的自我價值、親子關係甚至造成無法彌補的傷害，所以家長不能只求短期的效果，而忽略了中長期的影響。

兒盟執行長白麗芳表示： 政策法律通常具有引導改變社會風氣的功能，近年來，和我們文化相近的日本、韓國紛紛開始正視是否要用法律來限制家庭內體罰，反觀台灣早於2014年將兒童權利公約國內法化，並於2017年完成兒童權利公約首次國家報告國際審查，但是對於「應明文禁止家內體罰」的建議，還未有任何作為，呼籲政府落實兒權公約，以法規保障兒童享有免受暴力的權利。