【中東前景堪憂】美國總統川普再出手 卸任前下令大撤軍

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國總統川普至今仍未承認敗選，卻仍舊動作不斷，下達重要政軍決定。國防部17日證實，美國將加速伊拉克與阿富汗撤兵，而時機點不可謂不敏感，將趕在新總統拜登上任前完成相關行動。

目前美軍在阿富汗與伊拉克駐軍人數分別為4,500與3,000人。CNN報導，代理國防部長米勒（Christopher Miller）宣布，1月15日前，兩地軍員皆將減至2,500，而拜登1月20日就要走馬上任。

川普多次矢言要將「美國士兵帶回家」，然而此舉卻招致批評，就連黨內同志都不相挺。根據BBC，向為川普死忠支持者的參院多數黨領袖、資深共和黨參議員麥康奈（Mitch McConnell），稱此一決定大錯特錯，並警告川普勿於去職前再做出任何攸關國防外交的重大決定。

消息一出不久，巴格達維安森嚴的綠區（Green Zone）就遭到火箭攻擊，地點與美國大使館相去不遠。這是親伊朗的伊拉克民兵上月同意停止攻擊使館區以來，首波攻擊行動。目前尚未傳出無傷亡。

塔利班（Taliban）份子在阿富汗仍蠢蠢欲動，而減少美軍在該地區的部署，恐為如火如荼進行中的和談帶來變數。北約秘書長史托騰柏格（Jen Stoltenberg）即表達了嚴重關切，憂心躁進撤兵將帶來「極高代價」，阿富汗恐再度淪武裝份子之騷亂重地。

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